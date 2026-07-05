John Stones przymierzany do włoskiego giganta. To byłby głośny ruch

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: John Stones

Inter Mediolan chce Johna Stonesa

John Stones pożegnał się z Manchesterem City po wygaśnięciu kontraktu, a obie strony zdecydowały, że umowa nie zostanie przedłużona. Oznacza to, że doświadczony środkowy obrońca jest obecnie dostępny na rynku jako wolny zawodnik. Możliwość sprowadzenia piłkarza o takiej renomie bez konieczności płacenia kwoty odstępnego to niezwykle atrakcyjna okazja, dlatego reprezentant Anglii wzbudza zainteresowanie wielu czołowych europejskich klubów.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, jednym z zespołów zainteresowanych pozyskaniem 31-letniego defensora jest Inter Mediolan. Mierzący 188 centymetrów stoper od pewnego czasu znajduje się na radarze włoskiego giganta, jednak dopiero teraz rozmowy miały nabrać tempa. Taki transfer wydaje się korzystny dla obu stron. Stones pozostałby w jednej z najmocniejszych europejskich lig, natomiast Inter zyskałby niezwykle doświadczonego obrońcę, który przez lata występował na najwyższym światowym poziomie.

Rutynowany stoper, którego media łączą również z Milanem oraz Juventusem, reprezentował barwy Manchesteru City od sierpnia 2016 roku, gdy przeniósł się na Etihad Stadium z Evertonu za ponad 55 milionów euro. W minionym sezonie rozegrał 18 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Mimo problemów zdrowotnych w ostatnich miesiącach przez wiele lat był jednym z filarów defensywy ekipy Obywateli. Przeprowadzka do Włoch mogłaby dać mu szansę na regularniejsze występy i nowy impuls w dalszej części kariery.

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