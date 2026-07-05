Carlo Ancelotti po meczu Brazylia - Norwegia podjął decyzję w sprawie swoje przyszłości na stanowisku selekcjonera. Nie zabrakło także tematu Neymara.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Ancelotti ogłosił tuż po meczu

Brazylia nie powiększy swojego dorobku medalowego na mundialu. Canarinhos tym razem pożegnali się z turniejem już na etapie 1/8 finału. To Norwegia zagra dalej – Erling Haaland dwukrotnie zaskoczył Alissona. Mimo tej porażki Carlo Ancelotti nie zamierza rezygnować ze swojej posady.

– Musimy kontynuować pracę i doskonalić się oraz szukać nowych pomysłów. Ta przegrana nie jest końcem, lecz początkiem nowego cyklu – przyznał doświadczony szkoleniowiec na pomeczowej konferencji prasowej.

– Uważam też, że w dzisiejszym meczu zasłużyliśmy na zwycięstwo. Kiedy przechodzi się przez taką chwilę, trzeba pomyśleć, że ta porażka to początek nowej przygody i nowe otwarcie – dodał Włoch, cytowany przez ge.globo.

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Ancelotti wypowiedział się także na temat hierarchii w przypadku wykonywania rzutów karnych. – Przeanalizowaliśmy kilka statystyk i najlepszym wykonawcą okazał się Raphinha. Spośród dostępnych graczy najlepszy był Neymar, potem Igor Thiago, następnie Bruno Guimarães, a na końcu Gabriel Martinelli. W przypadku pierwszej jedenastki wybraliśmy Bruno, ponieważ uznaliśmy, że był najlepszy z piłkarzy obecnych na boisku – zakończył 67-latek.