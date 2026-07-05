Newcastle United nie oszczędza. Zapłaciło 50 mln euro za skrzydłowego

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Eddie Howe

Oficjalnie: Bazoumana Toure dołączył do Newcastle United

Newcastle United poinformowało za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie transferu definitywnego Bazoumany Toure z TSG 1899 Hoffenheim. 20-letni skrzydłowy pomyślnie przeszedł testy medyczne, po czym podpisał z angielskim klubem długoterminowy kontrakt. Władze Srok wiążą z reprezentantem Wybrzeża Kości Słoniowej bardzo duże nadzieje i liczą, że stanie się on jedną z czołowych postaci zespołu w kolejnych sezonach.

Kwota transakcji wyniosła aż 50 milionów euro, co oznacza, iż Newcastle przeprowadziło jeden z najdroższych zakupów w swojej historii. Toure wskoczył do czołowej dziesiątki klubowego zestawienia, zajmując szóste miejsce. Wyżej od niego znajdują się tylko takie gwiazdy jak m.in. Alexander Isak oraz Sandro Tonali, dlatego oczekiwania wobec młodego atakującego będą wyjątkowo wysokie. Klub z Wysp Brytyjskich wierzy jednak, że zawodnik szybko udowodni swoją wartość na boiskach Premier League.

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Dziewięciokrotny reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej występował w barwach wspomnianego wyżej Hoffenheim od lutego 2025 roku, kiedy przeniósł się do Bundesligi ze szwedzkiego Hammarby IF za około 10 milionów euro. Wcześniej rozwijał swoje umiejętności w akademii ASEC Mimosas. W minionej kampanii rozegrał 32 spotkania we wszystkich rozgrywkach, zdobył pięć bramek i zanotował dwanaście asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia obecnie utalentowanego skrzydłowego na około 40 milionów euro.