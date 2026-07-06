Tuchel pewny. To otwarcie skrytykował po meczu Meksyk – Anglia

06:31, 6. lipca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  BBC Sport

Anglia po niesamowicie emocjonującym spotkaniu pokonała Meksyk i awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Świata 2026. Oto co po ostatnim gwizdku powiedział Thomas Tuchel, selekcjoner kadry Synów Albionu.

Thomas Tuchel
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PA Images/ Alamy Na zdjęciu: Thomas Tuchel

Tuchel: sędziowie poniżej poziomu MŚ

Mecz na Estadio Azteca nie rozczarował nawet najbardziej wymagających fanów futbolu. Anglia wygrała z Meksykiem i zapewniła sobie awans do kolejnej fazy MŚ 2026. – Jeśli jakaś drużyna ma serce i wiarę, to właśnie ta. Udało im się to dzięki czystej sile woli. Brak mi słów. To kultowy mecz, kultowy stadion. Pokonaliśmy dziś tak wiele przeciwności losu. Jestem bardzo dumny – przyznał Thomas Tuchel, cytowany przez BBC Sport

– Sędziowie po prostu nie są wystarczająco dobrzy, czwarty sędzia też nie jest wystarczająco dobry. Tak wygląda sytuacja. Trzech ludzi z Ameryki Południowej obsługujących system VAR w takim meczu – jeśli to prawda, że VAR zmienił decyzję… czy to jest wyraźny i oczywisty błąd w sprawie rzutu karnego? Z pewnością nie. Zmienili decyzję w sytuacji, w której sędzia nawet nie odgwizdał faulu. Sędziowie po prostu nie są wystarczająco dobrzy – stwierdził selekcjoner Anglii na temat pracy arbitrów w tym spotkaniu.

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– Myślę, że możemy grać znacznie lepiej. Jest wiele rzeczy, które możemy poprawić. Nadal istnieje rozbieżność między tym, co faktycznie pokazujemy na boisku pod względem gry, posiadania piłki i wykorzystywania przestrzeni, a tym, co powinniśmy. Nie ma jednak rozbieżności, jeśli chodzi o zaangażowanie i robienie tego, co konieczne, by pokonać każdą przeszkodę, jaką stawia przed nami rzeczywistość – dodał Tuchel.

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