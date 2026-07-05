Milan przyspiesza z transferami. Kolejne wzmocnienie jest o krok

Milan nie zwalnia tempa podczas letniego okna transferowego. Po pozyskaniu Goncalo Ramosa klub jest coraz bliżej sfinalizowania kolejnego ważnego transferu.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Mario Gila coraz bliżej Milanu

Rossoneri są o krok od sprowadzenia Mario Gili, który ma wzmocnić linię defensywy. Hiszpański stoper jest dobrze znany z występów w Serie A, a w Mediolanie liczą, że jego doświadczenie oraz umiejętność wyprowadzania piłki pozwolą podnieść jakość gry zespołu.

Według włoskich mediów Gila miałby zastąpić Fikayo Tomoriego na prawej stronie bloku obronnego. Oprócz solidnej gry w defensywie wyróżnia się spokojem przy rozegraniu, co idealnie wpisuje się w wymagania Rubena Amorima. Po drugiej stronie defensywy miejsce ma zachować Strahinja Pavlović, natomiast klub nadal pracuje nad pozyskaniem środkowego obrońcy, który zostałby liderem tej formacji.

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W Mediolanie panuje przekonanie, że obecne okno transferowe przebiega według jasno określonego planu. W przeciwieństwie do poprzednich sezonów działacze starają się realizować cele wyznaczone przez szkoleniowca już na początku lata. Po zakontraktowaniu Goncalo Ramosa i możliwym transferze Gili kolejnymi priorytetami pozostają środkowy pomocnik, lewy wahadłowy oraz napastnik.

Kluczowe znaczenie będą miały również sprzedaże. Milan chce pozyskać środki na kolejne transfery, dlatego nie wyklucza rozstania z kilkoma zawodnikami. Wśród piłkarzy, których przyszłość pozostaje otwarta, wymienia się między innymi Rafaela Leao, Rubena Loftusa-Cheeka, Youssoufa Fofanę, Santiago Gimeneza oraz Fikayo Tomoriego.