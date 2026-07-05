Milan przyspiesza z transferami. Kolejne wzmocnienie jest o krok

20:36, 5. lipca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

Milan nie zwalnia tempa podczas letniego okna transferowego. Po pozyskaniu Goncalo Ramosa klub jest coraz bliżej sfinalizowania kolejnego ważnego transferu.

Ruben Amorim
Obserwuj nas w
Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Mario Gila coraz bliżej Milanu

Rossoneri są o krok od sprowadzenia Mario Gili, który ma wzmocnić linię defensywy. Hiszpański stoper jest dobrze znany z występów w Serie A, a w Mediolanie liczą, że jego doświadczenie oraz umiejętność wyprowadzania piłki pozwolą podnieść jakość gry zespołu.

Według włoskich mediów Gila miałby zastąpić Fikayo Tomoriego na prawej stronie bloku obronnego. Oprócz solidnej gry w defensywie wyróżnia się spokojem przy rozegraniu, co idealnie wpisuje się w wymagania Rubena Amorima. Po drugiej stronie defensywy miejsce ma zachować Strahinja Pavlović, natomiast klub nadal pracuje nad pozyskaniem środkowego obrońcy, który zostałby liderem tej formacji.

BONUS 400 PLN za poprawny TYP NA GOLA Brazylii z Norwegią. Wystarczy zakład za 2 PLN. Sprawdź szczegóły oferty STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

W Mediolanie panuje przekonanie, że obecne okno transferowe przebiega według jasno określonego planu. W przeciwieństwie do poprzednich sezonów działacze starają się realizować cele wyznaczone przez szkoleniowca już na początku lata. Po zakontraktowaniu Goncalo Ramosa i możliwym transferze Gili kolejnymi priorytetami pozostają środkowy pomocnik, lewy wahadłowy oraz napastnik.

Kluczowe znaczenie będą miały również sprzedaże. Milan chce pozyskać środki na kolejne transfery, dlatego nie wyklucza rozstania z kilkoma zawodnikami. Wśród piłkarzy, których przyszłość pozostaje otwarta, wymienia się między innymi Rafaela Leao, Rubena Loftusa-Cheeka, Youssoufa Fofanę, Santiago Gimeneza oraz Fikayo Tomoriego.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości