Cracovia może stracić swoją gwiazdę. Wszystko zmierza w jednym kierunku

20:49, 5. lipca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Meczyki.pl

Cracovia jest o krok od dużej sprzedaży Oskara Wójcika do Werderu Brema. Transfer młodego reprezentanta Polski wchodzi w finałową fazę negocjacji, przekonuje portal Meczyki.pl.

Oskar Wójcik
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fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Oskar Wójcik

Oskar Wójcik blisko Werderu Brema

Cracovia może wkrótce dopiąć jeden z najważniejszych transferów wychodzących ostatnich miesięcy. Oskar Wójcik jest bardzo blisko przenosin do Werder Brema, a rozmowy między klubami znajdują się na zaawansowanym etapie. Jak wynika z ustaleń, transakcja ma być jedynie kwestią dopięcia ostatnich szczegółów.

Informacje na temat transferu przekazał Tomasz Włodarczyk z serwisu Meczyki.pl. Dziennikarz poinformował, że negocjacje trwają od kilkunastu dni i zmierzają ku końcowi. W grę wchodzi pięcioletni kontrakt dla zawodnika oraz kwota przekraczająca trzy miliony euro dla Cracovii.

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Wójcik był jednym z największych pozytywnych zaskoczeń minionego sezonu PKO BP Ekstraklasy. 22-latek na stałe wywalczył miejsce w wyjściowym składzie Pasów, rozgrywając łącznie 33 spotkania i stając się jednym z filarów defensywy krakowskiego zespołu.

Dobra forma obrońcy nie umknęła uwadze selekcjonera reprezentacji Polski Jana Urbana. Wójcik otrzymał powołanie na ostatnie zgrupowanie kadry, gdzie zadebiutował w meczu z Ukrainą (0:2), wchodząc na boisko po przerwie i rozgrywając 45 minut.

Jak wynika z wieści, Werder nie był jedynym klubem zainteresowanym defensorem. Wcześniej o jego sytuacji pytano również w kontekście Broendby, jednak to niemiecki kierunek ma być obecnie najbardziej zaawansowany. Jeśli transfer dojdzie do skutku, Wójcik będzie kolejnym polskim zawodnikiem w ekipie z Bremy. W klubie występują już inni gracze z Polski, co może ułatwić jego aklimatyzację w nowym środowisku.

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