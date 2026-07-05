Real Madryt zmienił plany. Mourinho zablokuje transfer napastnika

Przyszłość Gonzalo Garcii wciąż pozostaje niewiadomą. Młody napastnik wzbudza zainteresowanie kolejnych klubów, ale wszystko wskazuje na to, że Jose Mourinho nie zamierza łatwo zgodzić się na jego odejście.

Domenico Cippitelli / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Betis chce Gonzalo, ale Real stawia warunki

Real Betis dołączył do grona klubów zainteresowanych sprowadzeniem 22-letniego napastnika. Hiszpański klub szuka wzmocnień przed sezonem, w którym będzie rywalizował również w Lidze Mistrzów, a Gonzalo Garcia znajduje się wysoko na liście życzeń.

Transfer nie będzie jednak łatwy do przeprowadzenia. Real Madryt wycenia swojego wychowanka na około 30 milionów euro, a taka kwota przekracza obecne możliwości finansowe Betisu. To pierwszy z problemów, które mogą zablokować całą operację.

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Drugą przeszkodą pozostaje stanowisko Jose Mourinho. Nowy trener Królewskich chce przyjrzeć się Gonzalo podczas przygotowań do sezonu i uważa, że napastnik może pełnić rolę wartościowego zmiennika. Portugalczyk widzi w nim zawodnika, który potrafi wnieść do gry fizyczność, dobrze odnajduje się w polu karnym i może odmienić losy spotkania po wejściu z ławki.

22-latek ma za sobą sezon, w którym rozegrał 39 meczów we wszystkich rozgrywkach. Zdobył osiem bramek i zaliczył trzy asysty, przekonując do siebie osoby odpowiedzialne za pion sportowy Realu Madryt. Choć zainteresowanie jego usługami rośnie, ostateczna decyzja dotycząca przyszłości napastnika ma zapaść dopiero po zakończeniu letnich przygotowań zespołu.