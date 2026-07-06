Trener Norwegii wskazał bohatera. A później skrytykował FIFA

02:21, 6. lipca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Sam Dean

Ståle Solbakken, trener reprezentacji Norwegii, na pomeczowej konferencji prasowej wskazał bohatera spotkania z Brazylią. Następnie otwarcie skrytykował działanie FIFA.

Stale Solbakken
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Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Stale Solbakken

Solbakken: to wielki błąd FIFA

Norwegia rozwiała marzenia Brazylii o szóstym złotym medalu. Erling Haaland dwukrotnie skorzystał z podań Andreasa Schjelderupa i popisał się dubletem w pojedynku z Canarinhos. To właśnie zawodnik Benfiki został wyróżniony przez Ståle Solbakkena.

– Ludzie zawsze mówią o Andreasie po tym, jak zmieni przebieg meczu. Ja widzę te cechy u niego każdego pojedynczego dnia. Niektórzy zawodnicy czekają, aż gra się otworzy. Andreas otwiera ją sam. Dlatego zdecydowałem się go wprowadzić. Wiedziałem, że Brazylia zaczyna się męczyć, i wiedziałem, że jego inteligencja, ruch i jakość przy piłce stworzą problemy rywalom – stwierdził selekcjoner Norwegii.

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– Wszedł na boisko i zrobił dokładnie to, czego się spodziewaliśmy. Nie można wymagać więcej. Erling nie spędza całego meczu ganiając za piłką. Czeka, aż piłka wejdzie w jego świat. Andreas rozumie to lepiej niż ktokolwiek inny – dodał Solbakken.

Chwilę później opiekun świeżo upieczonych ćwierćfinalistów MŚ skrytykował kontrowersyjną decyzję FIFA. – To wielki błąd. Balogun dostał czerwoną kartkę, a VAR uznał, że to prawidłowa czerwona kartka. To oznacza, że jesteś zawieszony na jeden mecz. Myślę, że to, co jest naprawdę złe w tej sytuacji, to fakt, że jeśli USA wygra z Belgią, nigdy nie będą w stanie zakończyć dyskusji na ten temat. Belgowie będą wściekli. A co z następną czerwoną kartką? Co się stanie? Czy jakiś komitet ją cofnie? To fatalna decyzja, która zaszkodzi Mistrzostwom Świata i Stanom Zjednoczonym – zakończył 58-latek, cytowany przez Sama Deana.

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