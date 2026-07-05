Meksyk – Anglia: typy i kursy. Faworyci zagrają w paszczy lwa

Meksyk - Anglia: typy i kursy na mecz mistrzostw świata 2026. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Meksyk Anglia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 lipca 2026 13:13

Meksyk – Anglia: typy bukmacherskie

W niedzielę 6 lipca czeka nas mecz z udziałem gospodarza i jednego z faworytów do wygrania mistrzostw świata 2026. Na Estadio Azteca w Mexico City zagrają Meksyk i Anglia. Wicemistrz Europy po raz kolejny uniknął starcia ze światowym gigantem, ale to wcale nie oznacza optymizmu w szeregach tej drużyny. Anglicy mieli problemy już w 1/16 finału. Teraz przyjdzie im zagrać ze współgospodarzem mundialu, który odniósł komplet zwycięstw na tym turnieju. W dodatku Meksykanie nigdy nie przegrali na tym stadionie podczas mistrzostw świata (bilans 8-2-0). To sprawia, że możemy być świadkami dużej niespodzianki. Mój typ: obie drużyny strzelą.

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Meksyk – Anglia: ostatnie wyniki

Forma Meksyku podczas mundialu jest kapitalna. Reprezentacja ta ma za sobą cztery mecze i komplet zwycięstw. Dodatkowo Meksykanie nie stracili ani jednego gola. Zaczęło się od pokonania 2:0 RPA. Później miało miejsce zwycięstwo 1:0 z Koreą Południową. Na zakończenie fazy grupowej Meksyk ograł 3:0 Czechów. Taki sam wynik padł w fazie pucharowej z Ekwadorem.

Wydawało się, że Anglia najtrudniejszy mecz w pierwszej fazie turnieju rozegrała na inaugurację z Chorwacją, którą pokonała 4:2. Tymczasem w drugiej kolejce Anglicy zremisowali bezbramkowo z Ghaną. Przeciwko Panamie było już łatwiej, ponieważ tę drużynę Anglia ograła 2:0. W 1/16 finału Anglicy przegrywali z DR Kongo, ale ostatecznie zwyciężyli 2:1.

Meksyk – Anglia: historia

Reprezentacje te zagrały ze sobą tylko jeden mecz na mistrzostwach świata. W 1966 roku Anglia pokonała Meksyk 2:0. Anglicy sięgnęli później po pierwsze i jedyne dotychczas mistrzostwo świata. Meksykanie próbowali pokonać tego rywala trzykrotnie, ale bezskutecznie.

Meksyk – Anglia: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Anglię, czego dowodzi kurs 1.28. Wygraną DR Konga możesz zagrać po kursie 12.50. Rejestrując konto w STS podaj nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 660 złotych.

Meksyk Anglia 3.20 3.20 2.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 lipca 2026 13:13

Meksyk – Anglia: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Meksyku

Wygrana Anglii Wygrana Meksyku

Wygrana Anglii 0 Votes

Meksyk – Anglia: przewidywane składy

Meksyk: Rangel; Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo; Romo, Lira, Mora; Alvarado, Jimenez, Quinones

Anglia: Pickford; Spence, Konsa, Guehi, O’Reilly; Rice, Anderson; Saka, Bellingham, Gordon; Kane

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Meksyk – Anglia: transmisja meczu

Pojedynek między Meksykiem a Anglią będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Mecz odbędzie się w niedzielę (6 lipca) o godzinie 02:00. Spotkanie w ramach mistrzostw świata 2026 możesz obejrzeć na kanale telewizyjnym TVP 2 oraz TVP Sport, a także w serwisie streamingowym tvpsport.pl. Zawody skomentują Maciej Iwański i Michał Zachodny.

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