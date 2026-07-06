Neymar oznajmił po meczu. Te słowa oznaczają jedno

Neymar zdobył bramkę w meczu Brazylia - Norwegia, ale nie uchronił swojej drużyny przed porażką. Po ostatni gwizdku gwiazdor Canarinhos wypowiedział się na temat swojej przyszłości w reprezentacji.

AP Photo/ Alamy Na zdjęciu: Neymar (Brazylia - Nowegia)

Neymar z emocjonalną reakcją

Brazylia nie zdobędzie kolejnego medalu mistrzostw świata. Canarinhos tym razem zostali zatrzymani przez Norwegię. W drugiej połowie zmagań na MetLife Stadium na boisku pojawił się Neymar, który w doliczonym czasie gry wykorzystał rzut karny.

To trafienie nie odmieniło losów spotkania i pięciokrotni triumfatorzy mundialu pożegnali się z turniejem. Wszystko wskazuje na to, że zdobywca honorowej bramki dla ekipy Carlo Ancelottiego rozegrał ostatni mecz w narodowych barwach.

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– Próbowałem, próbowałem. Teraz to już koniec – powiedział w wywiadzie dla Globo. – Tutaj zacząłem, tutaj skończyłem – dodał Neymar, który zadebiutował w reprezentacji Brazylii w sierpniu 2010 roku w meczu towarzyskim przeciwko Stanom Zjednoczonym na stadionie MetLife.

Do tej pory 34-latek rozegrał łącznie 130 spotkań w narodowych barwach. Jego dorobek to 80 goli. Pierwszą bramkę zdobył we wspomnianym pojedynku z USA.