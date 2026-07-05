Iberyjskie derby w 1/8 finału MŚ! Kupon z poniedziałkowymi typami na Mundial

W poniedziałek 6 lipca poznamy dwóch kolejnych ćwierćfinalistów tegorocznego Mundialu. Pierwszym starciem będzie mecz drużyn z Półwyspu Iberyjskiego, czyli Portugalii i Hiszpanii, a drugim rywalizacja USA z Belgią. Które z tych drużyn zasilą grono ćwierćfinalistów, a które pożegnają się z turniejem? Sprawdź moje poniedziałkowe typy na Mundial!

fot. Alamy Na zdjęciu: Marc Cucurella oraz Bernardo Silva

W poniedziałek 6 lipca poznamy dwóch kolejnych ćwierćfinalistów tegorocznego Mundialu. Pierwszym starciem będzie mecz drużyn z Półwyspu Iberyjskiego, czyli Portugalii i Hiszpanii, a drugim rywalizacja USA z Belgią. Które z tych drużyn zasilą grono ćwierćfinalistów, a które pożegnają się z turniejem? Sprawdź moje poniedziałkowe typy na Mundial!

Portugalia vs Hiszpania. Typy bukmacherskie

Portugalia oraz Hiszpania zagrają ze sobą o godzinie 21:00 czasu polskiego na stadionie w Arlington w Teksasie. Po ostatni drużyny te spotkały się ze sobą nieco ponad rok temu przy okazji finału Ligi Narodów 2024/25. Lepsi okazali się wtedy Portugalczycy, którzy wygrali po serii jedenastek.

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Portugalia: nie zachwycają

Reprezentacja Portugalii przystąpiła do tego Mundialu w celu podjęcia walki o najwyższe cele. Największym marzeniem całej drużyny, a przede wszystkim powoli szykującego się do emerytury Cristiano Ronaldo jest zdobycie pierwszego w historii mistrzostwa świata, lecz należy przyznać, że Portugalia nie należy do pierwszego rzędu faworytów tego turnieju. Potwierdzenie tej tezy dała już postawa tej ekipy w fazie grupowej, z której wyszła ona z drugiego miejsca po remisie 1:1 z Demokratyczną Republiką Konga, zwycięstwie 5:0 z Uzbekistanem i bezbramkowym remisie z Kolumbią. W 1/16 finału ekipa trenera Roberto Martineza podjęła Chorwację, którą pokonała 2:1 po bardzo wyrównanym, ale również pełnym kontrowersji meczu. Mimo dobrych wyników styl gry Portugalczyków nierzadko pozostawiał wiele do życzenia, dlatego w nadchodzącym starciu z Hiszpanią muszą wejść oni na wyższy poziom, by nie sprawić rozczarowania i nie odpaść już w 1/8 finału.

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Hiszpania: powoli się rozkręcają

Mistrzowie Europy rozpoczęli tegoroczny Mundial na zaciągniętym hamulcu, zaledwie remisując 0:0 z Republiką Zielonego Przylądka. W 2. kolejce fazy grupowej stanęli jednak na wysokości zadania, pokonując 4:0 Arabię Saudyjską, a 3. serii gier pokonali 1:0 Urugwaj, pieczętując awans i pierwsze miejsce w grupie H. W 1/16 finału drabinka turniejowa skojarzyła podopiecznych Luisa de la Fuente z Austrią, którą pokonali oni 3:0, pokazując niemal cały swój potencjał po obu stronach placu gry. Ten mecz wyszedł zdecydowanie po myśli Hiszpanii, która potrafiła dominować i dusić w zarodku jakiekolwiek akcje zaczepne rywali. Kibice w tym kraju liczą więc, że z Portugalią ich pupile zagrają podobnie i to oni wyjdą z tego – w pewnym sensie derbowego – pojedynku zwycięsko.

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Co obstawiam?

W tym pojedynku w roli faworytów należy upatrywać zespół Hiszpanii. Poczynania obu drużyn w dotychczasowej części turnieju pokazują, że to La Roja jest raczej w lepszej i stabilniejszej formie, więc patrząc przez ten pryzmat, trudno dziwić się wystawionym w ten sposób kursom na typy 1X2. Osobiście jednak nie zaryzykuję tutaj gry na strony, a zamiast tego obstawię powyżej 2.5 kartki. Będzie to mecz zespołów, które mają wysokie aspiracje i dla których odpadnięcie w 1/8 finału MŚ byłoby dużym rozczarowaniem, a ponadto rywalizacja reprezentacji sąsiadujących ze sobą krajów, która będzie mieć w pewnym sensie atmosferę meczu derbowego. To wszystko sprawia, że emocje powinny być duże, a sędzia może mieć sporo pracy. W trzech ostatnich meczach pomiędzy tymi zespołami typowany przeze mnie pułap kartek był osiągany, dlatego sądzę, że warto będzie zagrać taki typ po kursie 1.44.

STS 1.44 powyżej 2.5 kartki Zagraj!

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USA vs Belgia. Typy na dziś

Mecz USA z Belgią rozegrany zostanie o 2:00 naszego czasu na stadionie w Seattle. Obie drużyny miały okazję zagrać ze sobą towarzysko w marcu tego roku i wówczas padł wynik 5:2 dla Belgów.

USA: pokazać pełnię potencjału

Reprezentacja Stanów Zjednoczonych stanęła do tych mistrzostw z ogromnymi nadziejami. Przed czterema laty w Katarze odpadła bowiem w 1/8 finału, więc teraz z pewnością chciałaby przejść dalej, nawiązując w ten sposób do świetnego występu z 2002 roku, kiedy to na boiskach w Korei i Japonii dotarła aż do ćwierćfinału. Fazę grupową podopieczni trenera Mauricio Pochettino zakończyli na pierwszym miejscu, choć porażka 2:3 z Turcją w ostatniej kolejce może stanowić sygnał alarmowy, że nie wszystko jeszcze w tej drużynie działa jak należy. Dwa wcześniejsze mecze nie pozostawiały jednak wątpliwości, że USA to ekipa o dużej klasie i potencjale, ponieważ pokonała ona 4:1 Paragwaj i 2:0 Australię. Podobne wrażenie Amerykanie pozostawili po sobie także w 1/16 finału, bez większego problemu pokonując 2:0 reprezentację Bośni i Hercegowiny. Teraz czeka ich o wiele trudniejsze zadanie, więc jeżeli chcą awansować, ponownie muszą pokazać pełnię swojego potencjału.

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Belgia: uciekli spod topora

Czerwone Diabły od samego początku turnieju borykają się ze sporymi problemami. Po pierwszych dwóch meczach fazy grupowej mieli bowiem na koncie zaledwie dwa punkty po remisach 1:1 z Egiptem i 0:0 z Iranem, a awans wywalczyli dopiero w 3. kolejce, ogrywając 5:1 Nową Zelandię. Było to jedyny całkowicie udany mecz ekipy trenera Rudiego Garcii, wszak w meczu z Senegalem w 1/16 finału awans może zawdzięczać w sporej mierze szczęściu i skuteczności w końcowej fazie spotkania. Przez niemal 70. minut Belgowie byli w odwrocie i przegrywali 0:2, lecz dzięki bramkom w 86. i 89. minucie udało im się doprowadzić do dogrywki, w której zdobyli decydującego gola po rzucie karnym w 125. minucie meczu. Podobnie więc jak w przypadku reprezentacji USA, Belgowie muszą pokazać się z lepszej strony, jeżeli chcą mocniej zaznaczyć swoją obecność na tym turnieju.

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Co obstawiam?

Prezentowane wyżej kursy pokazują, że należy oczekiwać tutaj bardzo wyrównanego starcia. Jedni i drudzy dysponują bardzo dużym potencjałem, lecz na tym turnieju nie do końca potrafią go wykorzystać, dlatego trudno będzie wytypować, kto okaże się lepszy w tym spotkaniu. Moim typem będzie natomiast BTTS, czyli bramki obu drużyn. Zarówno USA, jak i Belgia to drużyny prezentujące ofensywny futbol i często notujące tego rodzaju rezultaty, dlatego sądzę, że i tym razem warto obstawić taki właśnie typ. W STS kurs na takie zdarzenie to 1.58.

STS 1.58 obie drużyny strzelą gola Zagraj!

Mój kupon na poniedziałek 6 lipca

Oto mój kupon z typami na poniedziałkowe mecze Mundialu. Propozycje pochodzą z oferty STS: