Meksyk – Anglia: to spotkanie przejdzie do historii mundialu
Chociaż start pojedynku na Estadio Azteca zaplanowano na godzin 2:00 czasu polskiego, to z powodu niekorzystnych warunków pogodowych mecz Meksyk – Anglia ruszył 60 minut później. Godzinne opóźnienie wcale nie ostudziło emocji.
Już w 15. minucie Jordan Pickford popisał się kapitalną paradą po główce Raula Jimeneza. Natomiast w 36. minucie podopieczni Tomasa Tuchela skutecznie odpowiedzieli ekipie Javiera Aguirre i wyszli na prowadzenie. Jude Bellingham skorzystał z podania Bukayo Saki i efektowną główką pokonał Raul Rangela.
Chwilę później Anglia powiększyła przewagę. Harry Kane dograł w środek pola karnego do Jude’a Bellinghama, a pomocnik Realu Madryt uprzedził obrońców El Tri i wbił piłkę do siatki.
A już w 42. minucie Meksyk wrócił do gry. Julian Quinones świetnie zareagował po stałym fragmencie gry i uderzeniem z powietrza pod poprzeczkę pokonał Jordana Pickforda. Więcej bramek przed przerwą już nie padło, a pierwsza połowa zakończyła się po myśli Synów Albionu.
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Od 54. minuty Anglicy musieli radzić sobie w dziesiątkę. Po analizie VAR Jarell Quansah został wyrzucony z boiska za faul w starciu z Jesusem Gallardo. Meksykanie nie wykorzystali gry w przewadze i już sześć minut później przegrywali 1:3. Harry Kane wykorzystał rzut karny podyktowany po faulu Rangela na Anthonym Gordonie.
Jeszcze przed upływem 70 minuty współgospodarze turnieju znowu wpisali się na listę strzelców. Uczynił to Raul Jimenez, który nie pomylił się z 11. metra. Arbiter podyktował jedenastkę po przewinieniu Kane’a w pojedynku z Brianem Gutierrezem.
Sędzia doliczył aż 11 minut do drugiej połowy zmagań na Estadio Azteca. Mimo tego Meksyk nie zdołał po raz trzeci zaskoczyć Jordana Pickforda i to Anglia awansowała do ćwierćfinału. Rywalem drużyny Thomasa Tuchela będzie Norwegia, która pokonała Brazylię. To spotkanie odbędzie się 11 lipca w Miami.
Meksyk – Anglia 2:3 (1:2)
Quinones 42′, Jimenez 69′ – Bellingham 36′, 38′, Kane 60′