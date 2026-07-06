Meksyk - Anglia to hitowe spotkanie 1/8 finału MŚ 2026. W niesamowicie emocjonującej rywalizacji na Estadio Azteca padło aż pięć bramek.

PA Images/ Alamy Na zdjęciu: Meksyk - Anglia

Meksyk – Anglia: to spotkanie przejdzie do historii mundialu

Chociaż start pojedynku na Estadio Azteca zaplanowano na godzin 2:00 czasu polskiego, to z powodu niekorzystnych warunków pogodowych mecz Meksyk – Anglia ruszył 60 minut później. Godzinne opóźnienie wcale nie ostudziło emocji.

Już w 15. minucie Jordan Pickford popisał się kapitalną paradą po główce Raula Jimeneza. Natomiast w 36. minucie podopieczni Tomasa Tuchela skutecznie odpowiedzieli ekipie Javiera Aguirre i wyszli na prowadzenie. Jude Bellingham skorzystał z podania Bukayo Saki i efektowną główką pokonał Raul Rangela.

Chwilę później Anglia powiększyła przewagę. Harry Kane dograł w środek pola karnego do Jude’a Bellinghama, a pomocnik Realu Madryt uprzedził obrońców El Tri i wbił piłkę do siatki.

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Do przerwy Anglia prowadzi z Meksykiem 2:1!



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A już w 42. minucie Meksyk wrócił do gry. Julian Quinones świetnie zareagował po stałym fragmencie gry i uderzeniem z powietrza pod poprzeczkę pokonał Jordana Pickforda. Więcej bramek przed przerwą już nie padło, a pierwsza połowa zakończyła się po myśli Synów Albionu.

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Od 54. minuty Anglicy musieli radzić sobie w dziesiątkę. Po analizie VAR Jarell Quansah został wyrzucony z boiska za faul w starciu z Jesusem Gallardo. Meksykanie nie wykorzystali gry w przewadze i już sześć minut później przegrywali 1:3. Harry Kane wykorzystał rzut karny podyktowany po faulu Rangela na Anthonym Gordonie.

Co to jest za mecz!



Jarell Quansah osłabia swoją drużynę.



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Jeszcze przed upływem 70 minuty współgospodarze turnieju znowu wpisali się na listę strzelców. Uczynił to Raul Jimenez, który nie pomylił się z 11. metra. Arbiter podyktował jedenastkę po przewinieniu Kane’a w pojedynku z Brianem Gutierrezem.

Sędzia doliczył aż 11 minut do drugiej połowy zmagań na Estadio Azteca. Mimo tego Meksyk nie zdołał po raz trzeci zaskoczyć Jordana Pickforda i to Anglia awansowała do ćwierćfinału. Rywalem drużyny Thomasa Tuchela będzie Norwegia, która pokonała Brazylię. To spotkanie odbędzie się 11 lipca w Miami.

Meksyk – Anglia 2:3 (1:2)

Quinones 42′, Jimenez 69′ – Bellingham 36′, 38′, Kane 60′