Juventus chce ściągnąć byłego pomocnika Barcelony oraz Milanu

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Franck Kessie na szczycie listy życzeń Juventusu

Franck Kessie jest obecnie jednym z najciekawszych wolnych zawodników dostępnych na rynku transferowym. Reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej nie zdecydował się bowiem przedłużyć wygasającego kontraktu z Al-Ahli. Wszystko wskazuje na to, że 29-letni pomocnik po kilku sezonach spędzonych w Arabii Saudyjskiej zakończy swoją przygodę z tamtejszą ligą. Kessie zarobił na Półwyspie Arabskim ogromne pieniądze i teraz może ponownie spróbować swoich sił na najwyższym poziomie w Europie.

Jak informuje włoski dziennik „Tuttosport”, coraz poważniejsze zainteresowanie rutynowanym pomocnikiem wykazuje bowiem Juventus. Turyńczycy nie wykluczają sprzedaży Khephrena Thurama, aby zrobić miejsce w składzie dla bardziej doświadczonego Kessiego. Według doniesień iworyjski gwiazdor mógłby liczyć w Turynie na wynagrodzenie wynoszące około pięciu milionów euro za sezon. Proponowana umowa miałaby obowiązywać do 30 czerwca 2029 roku.

Mierzący 183 centymetry zawodnik reprezentował barwy Al-Ahli od sierpnia 2023 roku, kiedy przeniósł się do saudyjskiego klubu z Barcelony za 12,5 miliona euro. W swoim piłkarskim CV ma również występy w Milanie oraz Atalancie Bergamo, dlatego ewentualny transfer do Juventusu oznaczałby dla niego powrót do Serie A. W minionej kampanii Kessie rozegrał 42 spotkania we wszystkich rozgrywkach, zdobył 12 bramek i zanotował 6 asyst, potwierdzając, że wciąż prezentuje bardzo wysoką formę.

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