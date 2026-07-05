Manchester United interesuje się ćwierćfinalistą mistrzostw świata

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Neil El Aynaoui pod lupą Manchesteru United

Reprezentacja Maroka jest jedną z największych rewelacji trwających mistrzostw świata. Drużyna Lwów Atlasu po wyeliminowaniu Holandii oraz Kanady wywalczyła awans do ćwierćfinału mundialu, imponując bardzo dojrzałą i skuteczną grą. Czołową postacią afrykańskiego zespołu jest bez wątpienia Neil El Aynaoui. Dwudziestopięcioletni pomocnik rozgrywa znakomity turniej, dlatego jego nazwisko coraz częściej pojawia się w kontekście transferu do jednego z czołowych europejskich klubów.

W ostatnich dniach El Aynaoui był łączony z Barceloną, Evertonem, Liverpoolem, Fiorentiną oraz Lipskiem. Teraz, jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, do walki o podpis marokańskiego gwiazdora dołączył również Manchester United. Według doniesień AS Roma wyceniła swojego zawodnika na około 30 milionów euro. Właśnie z takim wydatkiem musiałyby liczyć się zarówno Czerwone Diabły, jak i pozostałe ekipy zainteresowane pozyskaniem środkowego pomocnika.

Dwudziestojednokrotny reprezentant Maroka występuje w barwach rzymskiego zespołu od lipca 2025 roku, kiedy przeniósł się na Stadio Olimpico z RC Lens za 23 miliony euro. W minionym sezonie rozegrał 34 spotkania we wszystkich rozgrywkach, zdobył dwie bramki i zanotował dwie asysty. Jego kontrakt z Romą obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku. Serwis „Transfermarkt” wycenia obecnie pomocnika na około 25-30 milionów euro, co pokrywa się z oczekiwaniami finansowymi włoskiego klubu.

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