Arsenal myśli o dużych transferach. Gigant przygotował listę życzeń

Arsenal myśli o wzmocnieniu składu przed decydującą częścią sezonu. Jak podaje portal CaughtOffside, Mikel Arteta wraz z klubem przygotował długą listę życzeń na zimowe okno.

Arsenal zamierza wzmocnić skład podczas zimowego okienka

Po 18. kolejkach Premier League Arsenal znajduje się na pierwszym miejscu w tabeli. Jednak intensywny terminarz i pojawiające się w związku z tym kontuzje sprawiają, że Mikel Artera musi rotować zawodnikami. Dlatego Kanonierzy analizują różne dostępne opcje na rynku transferowym, żeby poszerzyć kadrę o jakościowych graczy.

W obronie na radarze lidera ligi angielskiej znalazł się Davide Bartesaghi z AC Milanu. Młody Włoch jest postrzegany jako opcja do poszerzenia składu po lewej stronie defensywy. Co ciekawe według źródła obserwowany jest także stoper Honest Ahanor z Atalanty. 17-latek szybko się rozwija, ale na razie nie doszło do konkretnych rozmów.

Kolejnym nazwiskiem na liście jest Jeremy Jacquet z Stade Rennais, którego sprowadzenie było rozważane już latem. W tym przypadku miały więc już miejsce wstępne kontakty, jednak nie na razie nie pojawiła się żadna oferta.

Z kolei ze środka pola uwagę przyciąga Ayyoub Bouaddi z Lille. Francuz jest wyceniany nawet na 50-60 milionów euro, dlatego transfer zależy przebiegu ewentualnych negocjacji. Alternatywą jest Aleksandar Stanković z Club Brugge, ceniony za dynamikę i zaangażowanie.

Poza tym pojawił się temat bardziej doświadczonych zawodników. Ruben Neves, który chce wrócić do Europy, został zaproponowany kilku klubom. Jak przekonuje portal „CaughtOffside” także Arsenalowi. Na razie jednak Londyńczycy nie podjęli konkretnej decyzji.

Natomiast w ataku jednym z wymarzonych transferowych celów angielskiego giganta jest Kenan Yildiz, choć Juventus nie chce go sprzedawać zimą. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku Ardy Gulera.

