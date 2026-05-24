Alvarez coraz dalej od Atletico. Barcelona dostała ważny sygnał

Barcelona szuka nowego lidera ataku po odejściu Roberta Lewandowskiego, a Julian Alvarez od miesięcy znajduje się wysoko na liście życzeń katalońskiego klubu. Teraz wokół przyszłości Argentyńczyka pojawiły się informacje, które mogą rozpalić transferowy rynek.

Atletico nie może być już takie pewne zatrzymania Alvareza

Julian Alvarez od dłuższego czasu budzi ogromne zainteresowanie Barcelony. Klub ze stolicy Katalonii chce sprowadzić nowego napastnika i gwiazdor Atletico Madryt należy do głównych kandydatów. W ostatnich miesiącach pojawiały się jednak sygnały, że hiszpański klub może zrobić wszystko, aby zatrzymać zawodnika na dłużej.

Nowe informacje przekazał Fabrizio Romano. Według dziennikarza temat przedłużenia kontraktu nie jest obecnie realnym kierunkiem. W 2026 roku nie doszło do żadnych postępów w rozmowach. Co więcej sam piłkarz nie jest przekonany do dalszego wiązania swojej przyszłości z drużyną Diego Simeone pomimo umowy obowiązującej do 2030 roku.

To właśnie od Juliana Alvareza może zależeć rozwój sytuacji w najbliższych miesiącach. Napastnik ma pozostawać otwarty na różne scenariusze i dokładnie przeanalizować najlepszy krok dla swojej kariery. Barcelona nie ukrywa swojego zainteresowania i zamierza aktywnie działać w sprawie transferu.

Atletico Madryt nadal może powoływać się na obowiązujący kontrakt zawodnika, ale utrzymanie Argentyńczyka może okazać się trudniejsze niż wcześniej zakładano. Barcelona nie jest jedynym klubem obserwującym sytuację. W grze mają pozostawać także Paris Saint Germain oraz czołowe zespoły Premier League.

Najbliższe lato może być jednym z ważniejszych momentów w karierze Juliana Alvareza. Wszystkie drzwi pozostają otwarte, a odejście z Atletico Madryt przestało być jedynie odległym scenariuszem. Barcelona wie jedno. Jeśli chce sięgnąć po jednego z najbardziej rozchwytywanych napastników na rynku, musi być gotowa na poważny ruch.