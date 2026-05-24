Barcelona poznała decyzję Chelsea ws. transferu Joao Pedro!

17:23, 24. maja 2026
Jakub Fudali Źródło:  Ben Jacobs, GiveMeSport

Barcelona jest zainteresowana sprowadzeniem Joao Pedro, ale Chelsea nie chce sprzedać swojego zawodnika za żadną cenę. Informacje w tej sprawie przekazał Ben Jacobs z serwisu "GiveMeSport".

Hansi Flick
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Chelsea odpowiedziało na zainteresowanie Barcelony

Barcelona tego lata będzie musiała sprowadzić nowego napastnika. Nikt nie ma wątpliwości, że po odejściu Roberta Lewandowskiego, klub będzie miał w ataku sporą lukę. Kandydatur na następcę Polaka jest sporo, bowiem od dłuższego czasu mówi się o zainteresowaniu chociażby Julianem Alvarezem, ale jego sprowadzenie ma być niezwykle kosztowe. Dlatego też Duma Katalonii zaczęła szukać alternatyw.

Jedną z nich został Joao Pedro. Napastnik Chelsea z pewnością byłby dużo tańszą opcją niż Argentyńczyk z Atletico Madryt. Niemniej okazuje się, że The Blues podjęli już decyzję ws. jego przyszłości i transfery. Według informacji przekazanych przez Bena Jacobsa z serwisu „GiveMeSport”, Barcelona otrzymała informację, że Joao Pedro nie jest na sprzedaż za żadną cenę. Chelsea po prostu chce zatrzymać Brazylijczyka w swoich szeregach na kolejny sezon.

Joao Pedro w tym sezonie rozegrał w sumie 50 spotkań, w których zdobył 20 goli oraz zanotował dziewięć asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia 24-latka na 75 milionów euro. Jego obecna umowa z Chelsea wygasa wraz z końcem czerwca 2033 roku. Wcześniej 8-krotny reprezentant Brazylii występował m.in. w Brighton.

