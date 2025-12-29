Arsenal i Man United chcą rozchwytywaną gwiazdę. Klub podał cenę

09:36, 29. grudnia 2025
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  CaughtOffside

Manchester United i Arsenal monitorują sytuację 19-latka. Jak podaje CaughtOffside, skrzydłowy Hoffenheim szybko stał się jednym z najgorętszych nazwisk na rynku transferowym.

Mikel Arteta
Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal, Manchester United i inne kluby walczą o gwiazdę Hoffenheim

Bazoumana Toure w krótkim czasie zwrócił na siebie uwagę klubów z Anglii. Iworyjczyk trafił do Hoffenheim na początku lutego 2025 roku i błyskawicznie odnalazł się w Bundeslidze. Obecnie grę 19-latka śledzą skauci z takich zespołów jak Manchester United, Arsenal, a także Brentford i Newcastle. Wszystkie wymienione ekipy monitorują rozwój młodego skrzydłowego

W bieżącym sezonie w 16 występach strzelił dwie bramki i zanotował pięć asyst, choć te liczby nie oddają w pełni jego wpływu na zespół. Skrzydłowy wyróżnia się szybkością, odwagą w pojedynkach i podejmowaniem dobrych decyzji na boisku, mimo niedużego doświadczenia. W ten sposób wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie niemieckiej drużyny.

Zawodnik zdążył już zadebiutować w reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej i znajduje się także w kadrze na rozgrywany obecnie turniej Pucharu Narodów Afryki.

Portal „CaughtOffside” przekonuje, że angielscy giganci mogą złożyć ofertę w wysokości 35 milionów euro. Jednak Hoffenheim nie chce sprzedawać swojej młodej gwiazdy już zimą. Klub z Niemiec wycenia piłkarza na około 45 milionów euro, ponieważ ma on długą umowę do 2029 roku. Mimo to temat ewentualnego transferu może wrócić latem.

Zobacz także: Amorim dostał kapitalną wiadomość! Man United bliski transferu za 100 mln

