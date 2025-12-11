Guler może odejść z Realu. Gigant widzi w nim nową gwiazdę klubu

Arda Guler przykuł uwagę Arsenalu, który dołączył do wyścigu o transfer piłkarza. Jednak Real Madryt jest sceptycznie nastawiony do sprzedaży - poinformował portal CaughtOffside.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Arda Guler

Arsenal myśli o transferze Gulera

Pierwszy sezon Ardy Gulera w Madrycie był bardzo trudny. Jednak teraz sytuacja zmieniła się diametralnie. Pomocnik stał się jednym z ulubieńców Xabiego Alonso i wywalczył miejsce w podstawowym składzie. W tym sezonie ma już kilka bramek, sporo asyst i coraz większy wpływ na grę Realu.

Właśnie dlatego Arsenal widzi w nim idealnego zawodnika do systemu Mikela Artety. Klub od dawna obserwuje Gulera i traktuje go jako potencjalną alternatywę dla Martina Odegaarda. Według doniesień londyńczycy chcą przyspieszyć działania, ale konkurencja jest mocna, bo Liverpool i Manchester United też są w grze.

Problemem jest nastawienie Realu. Klub nie ma zamiaru żegnać jednego z największych talentów w kadrze, a kontrakt Turka obowiązuje aż do 2029 roku. Jeśli Arsenal faktycznie spróbuje go wykupić, będzie musiał przygotować ofertę, która naprawdę skłoni Florentino Pereza do zastanowienia.

Dla Arsenalu to kusząca opcja, ale Arteta nie musi w tym momencie rozpaczliwie szukać nowej dziesiątki. Po transferze Eberechiego Eze siła Kanonierów na tej pozycji wygląda solidnie.