Arsenal szykuje 40 milionów funtów. Zdolny pomocnik na celowniku

Ayyoub Bouaddi niedawno przedłużył kontrakt z Lille do 30 czerwca 2029 roku. Mimo to 18-letni pomocnik nadal wzbudza ogromne zainteresowanie. Jak donosi gazeta The Mirror, Arsenal jest gotowy zapłacić za niego około 40 milionów funtów.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Ayyoub Bouaddi przymierzany do Arsenalu

Arsenal planuje wzmocnić środek pola w jednym z najbliższych okienek transferowych. Londyński klub konsekwentnie obserwuje rynek młodych talentów, a jednym z piłkarzy znajdujących się na radarze Kanonierów jest Ayyoub Bouaddi. Pomocnik Lille imponuje formą, dojrzałością oraz spokojem w grze na boiskach Ligue 1. Nic więc dziwnego, że jego nazwisko coraz częściej pojawia się wśród najbardziej rozchwytywanych zawodników młodego pokolenia.

Jak informuje brytyjski dziennik „The Mirror”, Arsenal skontaktował się już z przedstawicielami Bouaddiego, chcąc poznać jego plany na przyszłość. Choć 18-letni Francuz niedawno przedłużył kontrakt z Lille do 30 czerwca 2029 roku, to klub ze Stade Pierre-Mauroy może być otwarty na sprzedaż w przypadku atrakcyjnej oferty.

Media sugerują, że Kanonierzy byliby gotowi zapłacić około 40 milionów funtów, czyli blisko 45 milionów euro, aby przekonać Mastifów do negocjacji.

Młodzieżowy reprezentant Francji marokańskiego pochodzenia, którego obserwują również PSG, Manchester United, Chelsea, Borussia Dortmund, Juventus, AC Milan czy Real Madryt, na boiskach Ligue 1 rozegrał dotychczas 47 meczów i zanotował 2 asysty. Mierzący 186 centymetrów pomocnik jest wyceniany przez portal „Transfermarkt” na 40-50 milionów euro, co czyni go jednym z najbardziej wartościowych nastolatków w lidze francuskiej.