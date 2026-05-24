Real może przeprowadzić nieoczywisty transfer. Tego chce Mourinho

16:46, 24. maja 2026
Patryk Kucharski

Real Madryt chce wzmocnić obronę i może sięgnąć po nieoczywiste nazwisko. Jak donosi serwis Defensa Central, Jose Mourinho chce sprowadzić defensora Sunderlandu.

PressFocus Na zdjęciu: Jose Mourinho

Real może sprowadzić obrońcę na prośbę Mourinho

Real Madryt może przeprowadzić zmiany w linii obrony podczas letniego okienka transferowego. Zaskakującym kandydatem do wzmocnienia zespołu Królewskich jest Trai Hume.

Reprezentant Irlandii Północnej zbiera obecnie świetne recenzje za swoje występy w Sunderlandzie, a jego profil podoba się samemu Jose Mourinho, który ma przejąć hiszpańskiego giganta.

24-latek zwiększyłby głębię składu na pozycji prawego obrońcy. Jest to jednak uniwersalny zawodnik, który może grać także po lewej stronie defensywy. Byłby to piłkarz do rotacji, który mógłby wesprzeć drużynę w trakcie wymagającego i długiego sezonu.

Hume nie trafiłby więc na Santiago Bernabeu jako wielka gwiazda, tylko miałby odgrywać rolę „żołnierza” Mourinho. To nieustępliwy zawodnik, który dobrze czuje się w pojedynkach i w twardej grze.

Jednak Czarne Koty mogą oczekiwać wysokiej kwoty, gdyż kontrakt młodego obrońcy obowiązuje do 2030 roku. Portal „Transfermarkt” wycenia go na 22 miliony euro. W tym sezonie wystąpił w 39 spotkaniach, w których rozegrał ponad 3000 minut.

