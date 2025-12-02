Kenan Yildiz może niebawem zakończyć swoją przygodę z Serie A. Reprezentant Turcji, według doniesień SportMediaset, znalazł się na radarze jednego z gigantów z Premier League.

Kenan Yildiz

Arsenal chce Yildiza! Pierwsze rozmowy już za kulisami

Kenan Yildiz to zawodnik będący dzisiaj jedną z największych gwiazd Juventusu. 26-krotny reprezentant Turcji trafił do klubu z Serie A z Bayernu Monachium. Dzisiaj piłkarz jest wyceniany na 75 milionów euro. Tymczasem ciekawe wieści na temat zawodnika przekazał portal SportMediaset.

Źródło podało, że ofensywny gracz jest głównym celem Kanonierów. Londyńczycy mają być do tego stopnia zdeterminowani, aby pozyskać Kenana Yildiza, że już podjęli pierwsze kroki, aby sfinalizować transfer. Co prawda do zamknięcia tematu jeszcze długa droga, ale kontakt z przedstawicielami piłkarza już został nawiązany.

Kenan Yildiz to dzisiaj jeden z najbardziej wartościowych graczy Juve. Piłkarz do klubu z Turynu dołączył na zasadzie wolnego transferu latem 2022 roku. Aktualny kontrakt zawodnika obowiązuje do końca czerwca 2029 roku. Co prawda sternicy Juventusu próbowali ostatnio zaktualizować warunki umowy, przedłużając ją do 2030 roku, ale jak na razie bez efektu.

Kenan Yildiz wystąpił w tej kampanii w 17 spotkaniach, licząc Serie A i Puchar Włoch. Strzelił w nich pięć goli i zaliczył też pięć asyst. Na boisku spędził natomiast blisko 1400 minut. Tymczasem już w niedzielę piłkarz może wystąpić w hicie ligi włoskiej przeciwko SSC Napoli. Spotkanie zacznie się o godzinie 20:45.

