Man United może pozyskać gwiazdę za okazyjną kwotę. Jest jeden warunek

Ruben Neves znów znalazł się na radarze klubów Premier League. Jak donosi serwis talkSPORT, Al-Hilal wyceniło Portugalczyka na 15 milionów euro, ale jest jeden istotny warunek.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Al-Hilal zaoferowało nowy kontrakt. Ruben Neves musi zdecydować

Ruben Neves od pewnego czasu jest łączony transferem do europejskiego klubu. Portugalczyk obecnie gra w Al-Hilal, jednak jego przyszłość w Arabii Saudyjskiej stoi pod znakiem zapytania. Jak podaje „talkSPORT” klub zaproponował mu nowy kontrakt, ale pomocnik wciąż nie podjął decyzji.

W związku z tym pojawiła się opcja zimowego transferu. Manchester United, Newcastle oraz Leeds uważnie monitorują sytuację reprezentanta Portugalii. Każdy z tych zespołów szuka zawodnika, który zapewni lepszą kontrolę i spokój w środku pola, a 28-latek idealnie pasuje do tych wymagań.

Pomocnik dobrze zna realia angielskiej ligi, ponieważ wcześniej przez lata grał w Wolverhampton. W tamtym okresie był jednym z liderów zespołu i wyróżniał się świetnym przeglądem pola.

Według źródła jeśli Neves nie zdecyduje się na przedłużenie umowy, Al-Hilal zaakceptuje oferty w okolicach 15 milionów funtów. Z jednej strony to atrakcyjna kwota, szczególnie biorąc pod uwagę doświadczenie i jakość Portugalczyka, ale z drugiej za pół roku wygasa mu kontrakt z saudyjskim gigantem. Mimo to wszystkie trzy kluby mogą pozwolić sobie na taki wydatek.

Zawodnik był także łączony z takimi klubami jak Inter Mediolan, Juventus i Real Madryt, ale transfer do hiszpańskiego giganta jest mało prawdopodobny.

