Arsenal chce defensora. Prosto z Milanu

Arsenal rozgląda się za wzmocnieniami. Kanonierzy myślą o pozyskaniu defensora z AC Milanu., Na celowniku angielskiego zespołu znalazł się Davide Bartesaghi - informuje "MilanLive".

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Davide Bartesaghi celem Arsenalu

Arsenal znajduje się w świetnej sytuacji. Podopieczni Mikela Artety są bowiem na pole pistion do zdobycia tytułu mistrza Premier League. Londyńczycy jednak muszą się mieć na baczności, ponieważ za ich plecami czai się Manchester City. Różnica w tabeli między zespołami wynosi dwa punkty. Władze Kanonierów na ten moment jednak skupiają swoją uwagę na nadchodzącym zimowym okienku.

Bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu Arsenalu przekazuje serwis „MilanLive”. Otóż liderzy Premier League są gotowi przeprowadzić dość głośny transfer prosto z Serie A. W kręgu zainteresowań londyńczyków znalazl się Davide Bartesaghi, który obecnie reprezentuje barwy AC Milanu. Włoch jest jednym z odkryć obecnego sezonu włoskiej ekstraklasy.

Arsenal poważnie podchodzi do tematu Davide Bartesaghiego. Kanoniierzy są gotowi sięgnąć dość głęboko do portfela, aby sprowadzić defensora AC Milanu. Wspomniane źrodło zaznacza, że oferta londyńczykó ma sięgać 25 milionów euro. Czas pokaże, czy mediolańczycy zdecydują się na sprzedaż swojego zawodnika.

Davide Bartesaghi w obecnym sezonie rozegrał 13 spotkań w koszulce AC Milanu. Młodzieżowy reprezentant Włoch zdołał zgromadzić na swoim koncie dwa trafienia, a także jedną asystę. Kontrakt defensora z Rossonerimi obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku.