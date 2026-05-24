Manchester United chce Williamsa. Od tego zależy transfer

Manchester United obserwuje Neco Williamsa. Obrońca Nottingham Forest przyciąga uwagę kilku klubów, ale właśnie sytuacja zespołu z Old Trafford sprawia, że ten kierunek zaczyna wyglądać wyjątkowo realnie.

fot. Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Manchester United szuka wzmocnień

Manchester United nadal analizuje możliwość sprowadzenia Neco Williamsa. Piłkarz Nottingham Forest wzbudza zainteresowanie także Newcastle United, Aston Villi i Evertonu. Mimo to, to właśnie potrzeby kadrowe zespołu z Old Trafford sprawiają, że temat nabiera znaczenia.

Nottingham Forest nie zamierza jednak łatwo oddać swojego zawodnika. Źródła związane z otoczeniem zawodnika przekazały, że klub chce zatrzymać reprezentanta Walii. Williams ma ważny kontrakt do 2029 roku, a klub planuje także zaoferować mu lepsze warunki umowy.

Manchester United widzi w zawodniku ważną zaletę. Williams może występować na obu bokach defensywy. Taka uniwersalność daje większe możliwości podczas długiego sezonu. Problemy zdrowotne i nierówna forma piłkarzy sprawiały wcześniej, że klub miał kłopoty z obsadą pozycji obrońców.

Powrót do Ligi Mistrzów zwiększa wymagania wobec szerokości kadry. Michael Carrick potrzebuje zawodników gotowych do gry od pierwszego dnia. Williams zna realia Premier League. Ma też doświadczenie reprezentacyjne i potrafi odnaleźć się w trudnych meczach.

Kluczowe pozostaje stanowisko Nottingham Forest. Klub jest w komfortowej sytuacji po podpisaniu nowej umowy z zawodnikiem w poprzednim roku. Obecny kontrakt daje angielskiemu zespołowi mocną pozycję w rozmowach i może znacząco utrudnić Manchesterowi United przeprowadzenie transferu.