Arsenal poluje na pomocnika. Arteta celuje w wielki talent

Arsenal wykazuje zainteresowanie Aleksandarem Stankoviciem z Club Brugge - ujawnia serwis L’Interista. Pomocnik może być dostępny za około 23 miliony euro.

Belga News Agency / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Aleksandar Stanković na celowniku Arsenalu

Arsenal bacznie obserwuje występy 20-letniego Aleksandara Stankovicia w belgijskim Club Brugge. Kanonierzy analizują, czy w najbliższej przyszłości warto zainwestować w transfer utalentowanego pomocnika. Według najnowszych doniesień, Serbski pomocnik jest wyceniany na około 23 miliony euro.

Dla samego zawodnika możliwość dołączenia do jednego z największych klubów na świecie byłaby istotnym krokiem w rozwoju kariery. Jednocześnie Inter Mediolan zachował w kontrakcie pomocnika klauzulę odkupu w przyszłym roku. Włoski klub będzie mógł wówczas wykupić Stankovicia, a kwota wzrośnie do 25 milionów euro w 2027 roku.

Eksperci podkreślają, że decyzja o transferze musi być rozważna zarówno ze strony zawodnika, jak i potencjalnego klubu. Stanković powinien wybrać drużynę, w której będzie miał zapewnioną regularną grę i możliwość rozwoju. Siedzenie na ławce rezerwowych w dużym klubie mogłoby zahamować jego karierę. Na razie młody pomocnik zamierza skupić się na grze w Club Brugge.

W obecnym sezonie Stanković rozegrał 29 meczów, zdobył dwie bramki i zanotował dwie asysty. 4-krotny reprezentant Serbii dołączył do belgijskiego klubu z Interu w lipcu za niespełna 10 milionów euro. 20-latek urodził się w Mediolanie i od najmłodszych szkolił się w akademii Nerazzurrich. Jego kontrakt w belgijskim klubie obowiązuje do czerwca 2029 roku.