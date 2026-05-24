Barcelona rozważa sprzedaż gwiazdy! Był kluczowym piłkarzem Flicka

Barcelona rozważa sprzedaż Julesa Kounde. Jak podaje SPORT, zawodnik stracił zaufanie sztabu szkoleniowego i może przenieść się do innej ligi.

Barcelona może sprzedać Kounde

Jules Kounde nie udał się wraz z zespołem na ostatni mecz sezonu do Walencji. W związku z tym na prawej obronie zagrał Eric Garcia, a później szansę dostał też młody Xavi Espart. Według źródła notowania reprezentanta Francji znacznie spadły u Hansiego Flicka. Defensor ma za sobą bezbarwny sezon i rzadko na boisku prezentował dawną, dobrą formę.

Doniesienia mediów sugerują także że 27-latek wyraźnie dystansuje się od reszty składu i unika wspólnych aktywności. Przykładowo jako pierwszy opuścił uroczystą kolację zorganizowaną przez Barcelonę, co natychmiast zauważyli hiszpańscy dziennikarze. To miałoby oznaczać, że gwiazdor znajduje się na wylocie z klubu mimo kontraktu obowiązującego do 2030 roku.

Mimo to otoczenie Kounde oraz jego agent deklarują chęć pozostania w stolicy Katalonii. Sam piłkarz chce walczyć o miejsce w składzie. Jednak Hansi Flick w ostatnich spotkaniach wolał stawiać na innych obrońców. Obecnie wyżej w hierarchii jest Eric Garcia.

Blaugrana chce na stałe sprowadzić Joao Cancelo. W związku z tym sprzedaż Francuza przy dobrej ofercie mogłaby pomóc w przeprowadzeniu tej operacji. Mówi się o zainteresowaniu bogatych ekip z Premier League, jednak nie zostały wymienione konkretne nazwy tych klubów.

Jednakże władze Dumy Katalonii są otwarte na sprzedaż swojego defensora podczas letniego okna transferowego, jeśli pojawi się odpowiednia propozycja.

