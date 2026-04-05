Inter – Roma: Zieliński od pierwszych minut
Niedziela w Serie A stoi pod znakiem rywalizacji Inter – Roma. Na Giuseppe Meazza lider ligowej stawki podejmie 6. drużynę tabeli. Na papierze faworytami są gospodarze, jednak w ostatnich czterech spotkaniach nie sięgnęli po ani jedno zwycięstwo. Natomiast Giallorossi w poprzedniej kolejce pokonali Lecce 1:0.
Jak zagrają obie ekipy? Znamy oficjalne składy na pojedynek w Mediolanie. Trener Cristian Chivu w czwartym meczu z rzędu umieścił Piotra Zielińskiego w wyjściowej jedenastce. Natomiast Gian Piero Gasperini po raz kolejny postanowił zostawić Jana Ziółkowskiego na ławce rezerwowych. Polski obrońca w meczach z Bologną i Lecce nie pojawił się na boisku.
Inter – Roma: wyjściowe jedenastki
Inter: Yann Sommer – Federico Dimarco, Alessandro Bastoni, Manuel Akanji, Francesco Acerbi, Denzel Dumfries – Hakan Calhanoglu, Piotr Zieliński, Nicolo Barella – Lautaro Martinez, Marcus Thuram
Roma: Mile Svilar – Gianluca Mancini, Evan Ndicka, Mario Hermoso, Zeki Celik, Bryan Cristante, Devyne Rensch, Niccolo Pisilli, Matias Soule, Lorenzo Pellegrini, Donyel Malen