Znamy składy na hit Serie A! Wiemy, co z Zielińskim i Ziółkowskim

19:53, 5. kwietnia 2026 20:40, 5. kwietnia 2026
Źródło: Inter, Roma

Inter - Roma to hitowe spotkanie 31. kolejki Serie A. Poznaliśmy oficjalne składy na mecz na Stadio Giuseppe Meazza. Wiemy, co z reprezentantami Polski - Piotrem Zielińskim i Janem Ziółkowskim.

LE PICTORIUM/ Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Inter – Roma: Zieliński od pierwszych minut

Niedziela w Serie A stoi pod znakiem rywalizacji InterRoma. Na Giuseppe Meazza lider ligowej stawki podejmie 6. drużynę tabeli. Na papierze faworytami są gospodarze, jednak w ostatnich czterech spotkaniach nie sięgnęli po ani jedno zwycięstwo. Natomiast Giallorossi w poprzedniej kolejce pokonali Lecce 1:0.

Jak zagrają obie ekipy? Znamy oficjalne składy na pojedynek w Mediolanie. Trener Cristian Chivu w czwartym meczu z rzędu umieścił Piotra Zielińskiego w wyjściowej jedenastce. Natomiast Gian Piero Gasperini po raz kolejny postanowił zostawić Jana Ziółkowskiego na ławce rezerwowych. Polski obrońca w meczach z Bologną i Lecce nie pojawił się na boisku.

Inter – Roma: wyjściowe jedenastki

Inter: Yann Sommer – Federico Dimarco, Alessandro Bastoni, Manuel Akanji, Francesco Acerbi, Denzel Dumfries – Hakan Calhanoglu, Piotr Zieliński, Nicolo Barella – Lautaro Martinez, Marcus Thuram

Roma: Mile Svilar – Gianluca Mancini, Evan Ndicka, Mario Hermoso, Zeki Celik, Bryan Cristante, Devyne Rensch, Niccolo Pisilli, Matias Soule, Lorenzo Pellegrini, Donyel Malen

