Lech Poznań dopiął kolejny transfer. Prosto z Francji!

20:18, 24. czerwca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Lech Poznań

Lech Poznań pozyskał środkowego obrońcę. Mistrz Polski poinformował o zakontraktowaniu Terry'ego Yegbe, który trafił z FC Metz.

Niels Frederiksen
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ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Terry Yegbe nowym zawodnikiem Lecha Poznań!

Lech Poznań poznał już swojego rywala w II rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Przeciwnikiem aktualnych mistrzów Polski będzie Aarhus GF, który uchodzi za wymagającego i niewygodnego rywala. Kolejorz wzmacnia kadrę przed walką w PKO BP Ekstraklasie i europejskich pucharach.

Do zespołu prowadzonego przez Nielsa Frederiksena dołączyli już Allahyar Sayyadmanesh z KVC Westerlo oraz Mateusz Lis z Goztepe SK. Bardzo ważnym ruchem było również definitywne wykupienie Luisa Palmy z Celtiku Glasgow za około 4 milionów euro.

W środę Lech ogłosił kolejne wzmocnienie, tym razem do linii defensywnej. Nowym piłkarzem mistrzów Polski został Terry Yegbe, który przenosi się z FC Metz. 25-letni Ghańczyk podpisał kontrakt obowiązujący do czerwca 2030 roku. Poznaniacy zapłacili za stopera 3 mln euro.

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W swoim debiutanckim sezonie w Ligue 1 defensor rozegrał 24 spotkania i zanotował jedną asystę. Yegbe nie ukrywa zadowolenia z transferu do Poznania i podkreśla, że dobrze zna markę Lecha.

Lecha trochę oglądałem w poprzednim sezonie ze względu na Timothy’ego Oumę, z którym znam się dobrze, mieliśmy okazję razem grać w Szwecji. To duży klub, który zawsze chce wygrywać, zawsze chce być najlepszy. Widziałem nagrania kibiców i są niesamowici, fantastycznie dopingują i dodają piłkarzom dużo energii – wyznał Yegbe.

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