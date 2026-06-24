Juventus może stracić ważne ogniwo. PSG już czeka

Paris Saint-Germain znów aktywne na rynku transferowym. W tle rozmów z Juventusem pojawiło się nazwisko Khephrena Thurama, który może trafić do Paryża tego lata.

fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Wielki transferowy ruch PSG? Włoskie media ujawniają kulisy

Paris Saint-Germain rozważa kolejne wzmocnienie środka pola przed nowym sezonem. Według informacji La Gazzetta dello Sport, na radarze klubu z Ligue 1 znalazł się Khephren Thuram. Pomocnik Juventusu od dłuższego czasu uchodzi za jednego z ciekawszych zawodników młodego pokolenia we Francji.

Sprawa pojawiła się przy okazji innych rozmów transferowych pomiędzy PSG a Juventusem. Kluby negocjują potencjalny transfer Randala Kolo Muaniego, a w trakcie dyskusji naturalnie wypłynęło nazwisko francuskiego pomocnika.

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Włoskie media podkreślają, że Juventus nie zamyka się na sprzedaż zawodnika. Chociaż nie planuje łatwych negocjacji. Bianconeri chcą wykorzystać zainteresowanie, aby poprawić sytuację finansową i wygenerować środki na dalsze ruchy kadrowe w letnim oknie transferowym.

PSG z kolei musi liczyć się z tym, że rywalizacja o miejsce w środku pola jest bardzo duża. W zespole Luisa Enrique o skład walczą już m.in. Vitinha, Joao Neves, Fabian Ruiz, Warren Zaire-Emery oraz młody Djeidi Gassama, co oznacza, że ewentualne wejście Thurama do drużyny nie byłoby gwarancją natychmiastowej roli w pierwszym składzie.

Mimo zainteresowania z Premier League, sam zawodnik ma preferować powrót do ligi francuskiej. Jak wynika z ostatnich wieści, piłkarz ma postrzegać projekt jako idealny dla swojego rozwoju i kolejny krok w karierze.