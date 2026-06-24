Gospodarze pewni awansu. Dwie drużyny grupy A marzą o wygranej

20:14, 24. czerwca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Czechy w nocy ze środy na czwartek zmierzą się ze Meksykiem, a RPA z Korea Południową. Sprawdź tabelę grupy A przed ostatnią kolejką Mistrzostw Świata 2026.

Ladislav Krejci
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Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Ladislav Krejci

Grupa A: sytuacja przed ostatnia kolejką fazy grupowej MŚ 2026

Za nami dwie kolejki zmagań w grupie A Mistrzostw Świata 2026. W tabeli prowadzą współgospodarze – Meksyk ma na koncie sześć punktów. El Tri pokonali 2:0 Republikę Południowej Afryki i 1:0 Koreę Południową. Podopieczni Javiera Aguirre są pewni awansu do następnej fazy.

Drugie miejsce zajmuje Korea. Tygrysy Azji na otwarcie turnieju wygrały z 2:1 z Czechami. Rywalem zespołu Honga Myung-bo będzie RPA. Bafana Bafana musi sięgnąć po komplet oczek – tylko w takiej sytuacji przedłuży swoją przygodę na mundialu.

Czechy, które plasują się na 3. lokacie, również marzą o zwycięstwie. To jedyna droga do awansu. Remis lub porażka w pojedynku z Meksykiem zakończy marzenia naszych południowych sąsiadów.

Terminarz 3. kolejki grupy A na mundialu

  • Czechy – Meksyk: 25 czerwca, godzina 03:00
  • RPA – Korea Południowa, 25 czerwca, godzina 03:00

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