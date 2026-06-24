AC Milan zarzucił sieć na norweskiego skrzydłowego. To uczestnik mundialu

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Andreas Schjelderup łączony z Milanem

AC Milan rozpoczyna zupełnie nowy rozdział pod wodzą Rubena Amorima. Portugalski szkoleniowiec zastąpił Massimiliano Allegriego na stanowisku trenera ekipy Rossonerich i ma ambitny plan przebudowy zespołu. 41-letni menedżer chce stworzyć drużynę odpowiadającą jego filozofii gry, co będzie wiązało się z licznymi zmianami kadrowymi. Wszystko wskazuje na to, że podczas letniego okienka transferowego mediolański klub przeprowadzi zarówno kilka głośnych transferów przychodzących, jak i rozstanie się z częścią obecnych zawodników.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, jednym z kandydatów do przeprowadzki na San Siro jest Andreas Schjelderup. Dwudziestodwuletni skrzydłowy należy do kluczowych postaci Benfiki Lizbona i reprezentacji Norwegii, z którą występuje na tegorocznych mistrzostwach świata.

Władze Milanu od pewnego czasu monitorują rozwój utalentowanego piłkarza i analizują możliwość złożenia oficjalnej oferty. Norweg jest ceniony za szybkość, technikę oraz umiejętność gry na kilku pozycjach w ofensywie, co czyni go atrakcyjnym celem transferowym.

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Schjelderup reprezentuje wyżej wspomnianą Benfikę od stycznia 2023 roku, kiedy przeniósł się do Lizbony z FC Nordsjaelland za około dziewięć milionów euro. Sezon 2023/2024 spędził jednak na wypożyczeniu w duńskim klubie. Mierzący 176 centymetrów skrzydłowy, którym interesują się również Liverpool, Tottenham Hotspur, Atletico Madryt oraz Como 1907, ma za sobą bardzo udaną kampanię. W 43 występach zdobył 10 bramek i zanotował siedem asyst, potwierdzając ogromny potencjał.