Lech Poznań może stracić pomocnika. Konkretne zainteresowanie z Serie A

19:47, 24. czerwca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Gianluca Di Marzio

Lech Poznań rozważa sprzedaż Kornela Lismana. Gianluca Di Marzio poinformował, że 20-letni pomocnik otrzymał konkretną ofertę z włoskiej Serie A.

Niels Frederiksen
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Kornel Lisman bliski transferu do Włoch

Lech Poznań w minionym sezonie zdobył mistrzostwo Polski po raz drugi z rzędu. Dzięki temu Kolejorz przystąpi do eliminacji Ligi Mistrzów, gdzie w II rundzie zmierzy się z Aarhus GF. Duński zespół uchodzi za wymagającego rywala, który potrafi sprawić problemy nawet faworytom. Pierwsze spotkanie odbędzie się na terenie przeciwnika, natomiast rewanż zostanie rozegrany w Poznaniu.

Lech już teraz aktywnie działa na rynku transferowym. Klub wykupił Luisa Palmę z Celtiku Glasgow. Do poznańskiej drużyny dołączyli także Mateusz Lis z Goztepe SK oraz Allahyar Sayyadmanesh z KVC Westerlo.

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Jak poinformował Gianluca Di Marzio, z Lecha może odejść Kornel Lisman. 20-letni pomocnik znalazł się na radarze włoskiej klubu – Venezia FC. Zawodnik już otrzymał konkretną ofertę. Według doniesień, transfer jest na zaawansowanym etapie i może zostać sfinalizowany w najbliższych dniach.

Zaplanowano już testy medyczne. Jeśli nie pojawią się komplikacje, zawodnik podpisze kontrakt z nowym klubem. Venezia to beniaminek Serie A. W minionym sezonie Lisman rozegrał 20 spotkań w barwach Lecha, zdobywając jedną bramkę i notując dwie asysty. Na ten moment nie jest znana długość kontraktu Lismana z włoskim klubem.

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