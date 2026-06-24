Szwajcaria - Kanada to spotkanie w 3. kolejce fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026. Znamy oficjalne składy na mecz, który odbędzie się na BC Place w Vancouver.

Nicolò Campo/ Alamy Na zdjęciu: Jonathan David

Szwajcaria – Kanada: wyjściowe jedenastki

Obie ekipy przystępują do tego pojedynku z dorobkiem czterech punktów. Szwajcaria zremisowała 1:1 z Katarem i pokonała 4:1 Bośnię i Hercegowinę, natomiast Kanada została zatrzymana przez Bośnię i rozbiła Katar 6:0.

Stawką tego starcia jest pierwsze miejsce w grupie B. Dlatego żaden z trenerów nie miał w planach radykalnych zmiana w podstawowym składzie swojej drużyny. Luca Jaquez, Johan Manzambi, Djibril Sow i Rubin Vargas – to nowe twarze w wyjściowej jedenastce Szwajcarów. Nathan Saliba i Mathieu Choiniere – to zawodnicy, którzy tym razem otrzymają szansę gry od pierwszych minut w zespole gospodarzy turnieju.

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Szwajcaria – Kanada: oficjalne składy

Szwajcaria: Gregor Kobel; Lucas Jaquez, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez, Granit Xhaka, Johan Manzambi, Djibril Sow, Remo Freuler, Rubin Vargas, Breel Embolo

Unsere Startelf in Vancouver 🙌

Notre compo à Vancouver

La nostra formazione a Vancouver pic.twitter.com/RQgG8jvQ79 — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) June 24, 2026

Kanada: Maxime Crepeau; Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Tajon Buchanan, Mathieu Choiniere, Nathan Saliba, Ali Ahmed; Jonathan David, Cyle Larin