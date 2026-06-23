Real Madryt chce sprzedać wychowanka za 60 mln euro

Nico Paz w najbliższych dniach może znaleźć się w centrum jednej z najciekawszych transferowych historii. Kluczowe rozmowy pomiędzy Realem Madryt a Como mają wyjaśnić, gdzie Argentyńczyk rozpocznie nowy sezon.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real ma plan na swoją gwiazdę

Przyszłość Nico Paza od wielu miesięcy pozostaje otwartą kwestią, ale najbliższy tydzień może okazać się przełomowy. Na czwartek zaplanowano spotkanie przedstawicieli Realu Madryt i Como, podczas którego obie strony mają omówić dalsze losy jednego z najbardziej utalentowanych piłkarzy młodego pokolenia.

Real Madryt posiada prawo odkupu zawodnika za 10 milionów euro do końca czerwca. Jeśli nie skorzysta z tej możliwości teraz, będzie mógł sprowadzić go z powrotem dopiero za rok za kwotę 11 milionów euro. Według informacji Matteo Moretto Florentino Perez skłania się jednak ku natychmiastowemu odzyskaniu kontroli nad piłkarzem.

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Nie oznacza to jednak, że Nico Paz miałby zostać włączony do kadry prowadzonej przez Jose Mourinho. W Madrycie rozważany jest inny scenariusz. Po odkupieniu zawodnika klub mógłby wystawić go na sprzedaż, licząc na ofertę sięgającą nawet 60 milionów euro. Taki ruch pozwoliłby wygenerować znaczące środki na kolejne transfery.

Sytuacja komplikuje plany Como. Włoski klub chciałby zatrzymać Argentyńczyka na kolejny sezon, zwłaszcza że sam zawodnik miał wyrazić chęć dalszej gry we Włoszech i występów w Lidze Mistrzów. Problemem pozostają jednak oczekiwania finansowe oraz fakt, że ostateczna decyzja należy do Realu.

W tle uważnie sytuację obserwuje Inter. Nerazzurri od dawna interesują się Nico Pazem i nie zamierzają rezygnować z walki o jego podpis. Według włoskich mediów władze mediolańskiego klubu już zbierają informacje na temat możliwego transferu i są gotowe wkroczyć do gry, jeśli sytuacja ulegnie zmianie.