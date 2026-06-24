RPA – Korea Południowa: typy i kursy. Mecz ostatniej szansy dla ekipy Broosa

RPA – Korea Południowa: typy i kursy na mecz mistrzostw świata 2026. Drużyna z Afryki chce sprawić sensację i zapewnić sobie awans do 1/16 finału mundialu. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Estadio BBVA już w najbliższy czwartek, 25 czerwca o godzinie 03:00.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hugo Broos - selekcjoner reprezentacji RPA

RPA Korea Południowa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 czerwca 2026 17:02

RPA – Korea Południowa, typy i przewidywania

Przed nami niezwykle interesujące spotkanie pomiędzy Republiką Południowej Afryki a Koreą Południową w ramach 3. kolejki fazy grupowej mistrzostw świata 2026. Mecz grupy A może mieć kluczowe znaczenie w kontekście walki o awans do fazy pucharowej. W lepszym położeniu znajdują się obecnie Koreańczycy, którzy z dorobkiem trzech punktów zajmują drugie miejsce w tabeli. Reprezentacja RPA ma natomiast na swoim koncie tylko jedno oczko i zamyka stawkę, ale wciąż zachowuje szanse na wyjście z grupy. Obie drużyny marzą o grze w 1/16 finału, dlatego można spodziewać się zaciętej rywalizacji od pierwszego do ostatniego gwizdka. Początek starcia na Estadio BBVA już w najbliższy czwartek, 25 czerwca o godzinie 03:00.

Moim zdaniem faworytem tego spotkania jest Korea Południowa. Uważam, że Heung-Min Son i spółka dysponują większą jakością piłkarską oraz doświadczeniem, dlatego powinni poradzić sobie z reprezentacją RPA i sięgnąć po komplet punktów. Mój typ: wygrana Koreańczyków.

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RPA – Korea Południowa, sytuacja kadrowa

Selekcjoner reprezentacji Republiki Południowej Afryki – Hugo Broos – musi poradzić sobie bez dwóch ważnych zawodników. Z powodu kartek pauzować będą Teboho Mokoena oraz Themba Zwane, co osłabi przede wszystkim środek pola afrykańskiej drużyny. Znacznie lepiej wygląda sytuacja kadrowa Koreańczyków. Jedynym nieobecnym będzie Yu-Min Cho, dlatego trener azjatyckiej ekipy – Myung-Bo Hong – ma do dyspozycji niemal wszystkich kluczowych piłkarzy przed decydującym spotkaniem fazy grupowej.

RPA – Korea Południowa, ostatnie wyniki

RPA nie może zaliczyć początku turnieju do udanych – w dwóch poprzednich kolejkach zremisowała 1:1 z Czechami oraz przegrała 0:2 z Meksykiem, przez co przed ostatnim meczem fazy grupowej znajduje się w trudnym położeniu. Dużo lepiej spisuje się Korea Południowa, która w tym czasie odniosła zwycięstwo 2:1 nad Czechami, ale także musiała uznać wyższość Meksyku, ulegając 0:1.

RPA – Korea Południowa, historia

Spotkanie pomiędzy Republiką Południowej Afryki a Koreą Południową będzie premierowym bezpośrednim starciem tych reprezentacji w dziejach. Oznacza to, że oba zespoły nie miały dotąd okazji rywalizować ze sobą ani w meczach o stawkę, ani w spotkaniach towarzyskich. Zatem historia pojedynków między tymi drużynami dopiero zacznie się pisać, a najbliższy mecz wyłoni pierwszego zwycięzcę tej rywalizacji.

RPA – Korea Południowa, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów faworytem czwartkowego spotkania jest ekipa z Azji, która liczy na komplet punktów. Kurs na wygraną RPA wynosi około 5.25, typ na zwycięstwo Korei Południowej to mniej więcej 1.70, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.80. Rejestrując konto u legalnego bukmachera STS podaj nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać m.in. zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 660 złotych.

RPA Korea Południowa 5.50 4.00 1.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 czerwca 2026 17:02

RPA – Korea Południowa, przewidywane składy

Republika Południowej Afryki: Williams – Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba – Mbatha, Sithole, Adams – Maseko, Appollis, Rayners

Korea Południowa: Seung-Gyu – Gi-Hyuk, Min-Jae, Han-Beom – Young-Woo, In-Beom, Seung-Ho, Tae-Seok – Hee-Chan Hwang, Jae-Sung Lee – Heung-Min Son

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RPA – Korea Południowa, transmisja meczu

Pojedynek między Republiką Południową Afryki a Koreą Południową będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Mecz w ramach tegorocznych mistrzostw świata możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym TVP Sport oraz w serwisie streamingowym tvpsport.pl. W tych stacjach zawody skomentują Maciej Piotrowski i Bartłomiej Kalinkowski. Początek rywalizacji na Estadio BBVA już w najbliższy czwartek, 25 czerwca o godzinie 03:00.

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