Bośnia i Hercegowina – Katar: znamy oficjalne składy. Ostatnia szansa na awans

Bośnia i Hercegowina zmierzy się z Katarem w 3. kolejce grupy B mistrzostw świata. Obie drużyny walczą o awans do 1/16 finału. Sprawdź, jakie składy desygnowali selekcjonerzy.

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Edin Dżeko

Selekcjonerzy odkrywają karty. Znamy składy na mecz Bośnia Hercegowina – Katar

Reprezentacja Bośni i Hercegowiny zmierzy się z Katarem w kluczowym starciu grupy B mistrzostw świata 2026. Spotkanie odbędzie się w środę, 24 czerwca o godzinie 21:00 na stadionie Lumen Field w Seattle.

Podopieczni Sergeja Barbareza rozpoczęli turniej od remisu z Kanadą (1:1), a następnie wysoko przegrali ze Szwajcarią (1:4). Mimo niekorzystnego bilansu Bośniacy wciąż zachowują szanse na awans do 1/16 finału z trzeciego miejsca w grupie.

Dla Katarczyków jest to dopiero drugi w historii udział w mistrzostwach świata, a sytuacja przed ostatnim meczem grupowym jest bardzo trudna. Zespół prowadzony przez Julena Lopeteguiego rozpoczął turniej od sensacyjnego remisu ze Szwajcarią (1:1). Jednak w kolejnym spotkaniu doznał bolesnej porażki z Kanadą (0:6). Aby myśleć o awansie, Katarczycy muszą sięgnąć po zwycięstwo.

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W kadrze Bośni i Hercegowiny zabrakło zawieszonego za czerwoną kartkę Tarika Muharemovicia. Z kolei w reprezentacji Kataru nie zagrają zawieszeni Homam Ahmed oraz Assim Madibo. W drużynie hiszpańskiego selekcjonera największe zagrożenie stanowią Akram Afif oraz Edmilson Junior, od których zależeć będą szanse na przedłużenie turniejowych nadziei. Przeczytaj naszą zapowiedź na mecz Bośnia i Hercegowina – Katar.

Oficjalne składy:

Bośnia i Hercegowina: Vasilj – Malić, Katić, Radeljić, Kolasinać – Bajraktarević, Sunjić, Basić, Alejbogović – Demirović, Dżeko

Katar: Abunada – Miguel, Khoukhi, Laye, Al-Brake – Abdulsallam, Fathi, Boudiaf – Edmilson Junior, Haydos, Afif