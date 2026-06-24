Bośnia i Hercegowina – Katar: znamy oficjalne składy. Ostatnia szansa na awans

19:43, 24. czerwca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Bośnia i Hercegowina zmierzy się z Katarem w 3. kolejce grupy B mistrzostw świata. Obie drużyny walczą o awans do 1/16 finału. Sprawdź, jakie składy desygnowali selekcjonerzy.

Edin Dżeko
Obserwuj nas w
SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Edin Dżeko

Selekcjonerzy odkrywają karty. Znamy składy na mecz Bośnia Hercegowina – Katar

Reprezentacja Bośni i Hercegowiny zmierzy się z Katarem w kluczowym starciu grupy B mistrzostw świata 2026. Spotkanie odbędzie się w środę, 24 czerwca o godzinie 21:00 na stadionie Lumen Field w Seattle.

Podopieczni Sergeja Barbareza rozpoczęli turniej od remisu z Kanadą (1:1), a następnie wysoko przegrali ze Szwajcarią (1:4). Mimo niekorzystnego bilansu Bośniacy wciąż zachowują szanse na awans do 1/16 finału z trzeciego miejsca w grupie.

Dla Katarczyków jest to dopiero drugi w historii udział w mistrzostwach świata, a sytuacja przed ostatnim meczem grupowym jest bardzo trudna. Zespół prowadzony przez Julena Lopeteguiego rozpoczął turniej od sensacyjnego remisu ze Szwajcarią (1:1). Jednak w kolejnym spotkaniu doznał bolesnej porażki z Kanadą (0:6). Aby myśleć o awansie, Katarczycy muszą sięgnąć po zwycięstwo.

BONUS 333 PLN za poprawny TYP NA GOLA Bośni z Katarem! Wystarczy zakład za 2 PLN. Sprawdź akcję STS z kodem GOALPROMO

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

W kadrze Bośni i Hercegowiny zabrakło zawieszonego za czerwoną kartkę Tarika Muharemovicia. Z kolei w reprezentacji Kataru nie zagrają zawieszeni Homam Ahmed oraz Assim Madibo. W drużynie hiszpańskiego selekcjonera największe zagrożenie stanowią Akram Afif oraz Edmilson Junior, od których zależeć będą szanse na przedłużenie turniejowych nadziei. Przeczytaj naszą zapowiedź na mecz Bośnia i Hercegowina – Katar.

Oficjalne składy:

Bośnia i Hercegowina: Vasilj – Malić, Katić, Radeljić, Kolasinać – Bajraktarević, Sunjić, Basić, Alejbogović – Demirović, Dżeko

Katar: Abunada – Miguel, Khoukhi, Laye, Al-Brake – Abdulsallam, Fathi, Boudiaf – Edmilson Junior, Haydos, Afif

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości