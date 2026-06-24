Barcelona ma na celowniku nowego napastnika! To byłby nieoczywisty transfer

Barcelona pilnie poszukuje nowego snajpera przed kolejnym sezonem. Jak donosi El Chiringuito TV, na liście życzeń klubu pojawiło się nazwisko reprezentanta Hiszpanii.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona rozważa transfer Oyarzabala!

Głównym celem transferowym Barcelony pozostaje oczywiście Julian Alvarez. Sprowadzenie Argentyńczyka będzie jednak niezwykle trudne ze względu na twarde stanowisko Atletico Madryt wobec transferu. W związku z tym kataloński klub musi rozglądać się za alternatywami.

Jak podaje El Chiringuito TV, poważną opcją dla Blaugrany stał się Mikel Oyarzabal. To zawodnik Realu Sociedad, który gwarantuje jakość na boisku. W minionym sezonie strzelił 18 bramek i zanotował 4 asysty w 40 meczach.

Doświadczony napastnik ma zapisaną w kontrakcie klauzulę odstępnego wynoszącą 75 milionów euro. Taka kwota oznacza oczywiście spory wydatek dla budżetu z Camp Nou. Mimo to transfer wciąż jest możliwy do zrealizowania. 29-latek doskonale zna realia hiszpańskich boisk od wielu lat. Taki fakt z pewnością zmniejsza ryzyko długiej aklimatyzacji w nowym otoczeniu.

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Co więcej, zawodnik regularnie spotyka się i gra z wieloma zawodnikami Dumy Katalonii na zgrupowaniach kadry narodowej. W związku z tym jego ewentualne wejście do szatni powinno być bezproblemowe.

Jednak jeśli klub z San Sebastian zażąda pełnej kwoty z klauzuli, Katalończycy będą musieli przemyśleć sens tego ruchu. Inwestowanie w gracza przed „30-stką” bywa ryzykowne. Ostateczna decyzja w tej sprawie zależy od powodzenia rozmów z Alvarezem.