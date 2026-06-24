Manchester United odetchnął z ulgą. Gwiazda zostaje

19:46, 24. czerwca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Ben Jacobs

Manchester United może spać spokojnie. Największa gwiazda nie zamierza odchodzić z klubu. Ben Jacobs potwierdza - Bruno Fernandes aktualnie nie planuje przyszłości poza Old Trafford.

Bruno Fernandes i Benjamin Sesko
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Mark Pain/ Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes i Benjamin Sesko

Manchester United nie straci kluczowego gracza

Po udanym sezonie 2025/26 i finiszu na 3. lokacie w Premier League Manchester United przygotowuje się do walki w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Czerwone Diabły nadal będzie prowadził Michael Carrick, który zyskał pełnię zaufania władz klubu i piłkarzy.

Wszystko wskazuje na to, że 20-krotni mistrzowie Anglii nie osłabią się w letnim okienku transferowym. Chociaż istniały obawy o to, czy na Old Trafford pozostanie największa gwiazda zespołu, to rozwiał je Ben Jacobs. Brytyjski reporter potwierdza, że Bruno Fernandes nie zamierza zmieniać miejsca pracy.

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Reprezentant Portugalii w minionych rozgrywkach zanotował 35 meczów w Premier League, w których zdobył dziewięć bramek i zapisał na swoim koncie 21 asyst. Ofensywny pomocnik aktualnie przebywa na Mistrzostwach Świata – po dwóch spotkaniach ma w swoim dorobku jedno ostatni podanie.

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