Juventus na zakupach w Portugalii. Zainteresował się gwiazdą Porto

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

William Gomes przymierzany do Juventusu

Juventus ma za sobą rozczarowujący sezon, który zakończył dopiero na szóstym miejscu w tabeli Serie A. Drużyna Bianconerich zgromadziła zaledwie 69 punktów, co wystarczyło jedynie do wywalczenia awansu do Ligi Europy. Tak słaby wynik nie spełnił oczekiwań kibiców ani władz klubu, dlatego w Turynie planowane są poważne zmiany. Stara Dama chce jak najszybciej wrócić do walki o mistrzostwo Włoch i odzyskać swoją pozycję w krajowej czołówce. W związku z tym podczas letniego okienka transferowego można spodziewać się kilku interesujących ruchów kadrowych.

Niewykluczone, że Juventus wybierze się na zakupy do Portugalii. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez serwis „asromalive.it”, turyńczycy są bowiem zainteresowani Williamem Gomesem z FC Porto. O podpis 20-letniego utalentowanego skrzydłowego ma rywalizować również AS Roma. Portugalski klub doskonale zdaje sobie sprawę z potencjału swojego zawodnika i nie zamierza sprzedawać go za zaniżoną kwotę. Według medialnych doniesień oczekiwania finansowe Smoków wynoszą około 45 milionów euro.

William Gomes występuje w barwach wspomnianego wyżej Porto od stycznia 2025 roku, kiedy przeniósł się na Estadio do Dragao z Sao Paulo za niespełna 10 milionów euro. W minionej kampanii prawy napastnik rozegrał 46 spotkań, zdobył 13 bramek i zanotował 2 asysty. Jego umowa obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, co stawia portugalską potęgę w bardzo komfortowej pozycji negocjacyjnej. Dobra forma Brazylijczyka sprawiła, że znalazł się on na radarze kilku uznanych europejskich marek.

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