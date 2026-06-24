Chelsea finalizuje hitowy transfer. Na stole 55 milionów euro

Newscom / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Marco Palestra przejdzie do Chelsea

Chelsea rozpoczyna nową erę pod wodzą Xabiego Alonso. Hiszpański szkoleniowiec zamierza zbudować zespół The Blues według własnej wizji, co wiąże się z licznymi zmianami kadrowymi. Londyński klub planuje zarówno transfery przychodzące, jak i wychodzące podczas trwającego letniego okienka. Wszystko wskazuje na to, że gigant ze Stamford Bridge właśnie sfinalizował pierwsze wzmocnienie składu od momentu objęcia drużyny przez nowego trenera. Chelsea chce jak najszybciej skompletować kadrę zdolną do walki o najwyższe cele w kraju oraz na arenie międzynarodowej.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Fabrizio Romano, nowym piłkarzem ekipy Niebieskich zostanie Marco Palestra. Londyńczycy osiągnęli wstępne porozumienie z Atalantą Bergamo w sprawie pozyskania 21-letniego prawego obrońcy. Boczny defensor, który wcześniej był bliski przejścia do Interu Mediolan, ma podpisać z angielskim klubem długoterminowy kontrakt. Według doniesień kwota transakcji wyniesie około 55 milionów euro. Tym samym Chelsea wygrała rywalizację o jednego z najbardziej obiecujących włoskich zawodników młodego pokolenia.

Marco Palestra ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w Cagliari Calcio. W minionej kampanii rozegrał 37 spotkań, zdobył jedną bramkę i zanotował cztery asysty. Jego bardzo dobra forma zaowocowała powołaniem do seniorskiej reprezentacji Włoch, w której wystąpił już dwukrotnie. Utalentowany wahadłowy uchodzi za jednego z najbardziej perspektywicznych zawodników na swojej pozycji, a portal „Transfermarkt” wycenia go obecnie na 35 milionów euro.

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