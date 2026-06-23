Juventus prosi PSG o zniżkę. 35 mln euro za napastnika to za dużo

Randal Kolo Muani pozostaje jednym z głównych celów Juventusu. Rozmowy z Paris Saint Germain nabierają tempa, a w Turynie rośnie przekonanie, że porozumienie jest możliwe.

Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Randal Kolo Muani

Juventus szuka korzystnego rozwiązania ws. Kolo Muaniego

Juventus od kilku dni prowadzi intensywne negocjacje z Paris Saint Germain w sprawie francuskiego napastnika. Według Alfredo Pedulli kontakty pomiędzy klubami przyniosły postęp, a atmosfera wokół rozmów jest coraz bardziej optymistyczna.

Największą przeszkodą pozostają kwestie finansowe. Mistrzowie Francji oczekują obecnie około 35 milionów euro za definitywny transfer. Władze Juventusu liczą jednak, że uda się obniżyć tę kwotę poprzez odpowiednią konstrukcję całej operacji.

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Rozważanym rozwiązaniem jest wypożyczenie z obowiązkiem wykupu. Taka formuła pozwoliłaby rozłożyć wydatki w czasie i jednocześnie przekonać PSG do większej elastyczności podczas negocjacji. W Turynie szczególnie zwracają uwagę na budżet po sezonie zakończonym bez awansu do Ligi Mistrzów.

Mimo finansowych trudności Juventus może liczyć na ważny argument. Sam Kolo Muani ma być bardzo zainteresowany powrotem do Turynu i pozytywnie ocenia możliwość ponownej gry w barwach Starej Damy. Takie stanowisko zawodnika może odegrać istotną rolę w dalszych rozmowach.

Paris Saint Germain znajduje się natomiast w sytuacji, która zmusza klub do podejmowania decyzji. Francuzi zapłacili za napastnika aż 95 milionów euro po jego transferze z Eintrachtu Frankfurt w 2023 roku. Dziś odzyskanie takiej kwoty jest nierealne, a kontrakt zawodnika obowiązuje już tylko do czerwca 2028 roku. W Turynie wierzą, że właśnie dlatego PSG będzie skłonne do dalszych ustępstw.