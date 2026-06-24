Czechy – Meksyk: typy i kursy. Współgospodarze liczą na trzecią wygraną

Czechy – Meksyk: typy i kursy na mecz mistrzostw świata 2026. Dla naszych południowych sąsiadów będzie to "spotkanie o wszystko", a współgospodarze imprezy liczą na komplet zwycięstw. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego pojedynku na naszym portalu. Początek rywalizacji na Estadio Banorte już w najbliższy czwartek, 25 czerwca o godzinie 03:00.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Meksyku

Czechy Meksyk Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 czerwca 2026 17:02

Czechy – Meksyk, typy i przewidywania

Przed nami niezwykle interesujące starcie Czech z Meksykiem w ramach 3. kolejki fazy grupowej mistrzostw świata 2026. Spotkanie grupy A ma duże znaczenie przede wszystkim dla reprezentacji z Europy, która wciąż walczy o awans do fazy pucharowej. W znacznie lepszej sytuacji znajdują się współgospodarze turnieju, którzy po dwóch zwycięstwach mają na swoim koncie sześć punktów, są pewni pierwszego miejsca oraz promocji do 1/16 finału mundialu. Czesi zgromadzili dotychczas zaledwie jedno oczko i zajmują trzecią pozycję w tabeli, dlatego aby zachować szanse na dalszą grę, będą musieli wznieść się na wyżyny swoich możliwości. Początek rywalizacji na Estadio Banorte już w najbliższy czwartek, 25 czerwca o godzinie 03:00.

W tym spotkaniu stawiam na zwycięstwo reprezentacji Meksyku. Uważam, że współgospodarze turnieju będą chcieli zakończyć fazę grupową z kompletem wygranych i potwierdzić swoją bardzo dobrą dyspozycję. Mój typ: zwycięstwo Meksyku.

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Czechy – Meksyk, sytuacja kadrowa

Przed meczem Czechy – Meksyk sytuacja kadrowa wygląda lepiej po stronie drużyny z Ameryki Północnej. W europejskiej reprezentacji nie zagra bowiem David Jurasek, który musi pauzować z powodu problemów zdrowotnych. Meksykanie przystąpią natomiast do spotkania w optymalnym składzie, ponieważ wszyscy zawodnicy są do dyspozycji selekcjonera. To daje im przewagę w kontekście przygotowań do tego ważnego starcia fazy grupowej.

Czechy – Meksyk, ostatnie wyniki

Reprezentacja Czech nie może być w pełni zadowolona z dotychczasowych występów na turnieju. Nasi południowi sąsiedzi zremisowali 1:1 z RPA oraz przegrali 1:2 z Koreą Południową. Z kolei Meksyk prezentuje bardzo dobrą formę, odnosząc dwa zwycięstwa – 1:0 nad Koreą Południową i 2:0 nad RPA. Dzięki kompletowi punktów gospodarze imprezy są już pewni awansu do fazy pucharowej.

Czechy – Meksyk, historia

W historii bezpośrednich spotkań Czech oraz Meksyku rozegrano dotychczas tylko jeden mecz. Było to spotkanie towarzyskie w 2000 roku, w którym Czesi pokonali Meksykanów 2:1. Zatem tegoroczny pojedynek będzie dopiero drugim rozdziałem w rywalizacji tych drużyn i pierwszym na tak ważnej imprezie jak mistrzostwa świata.

Czechy – Meksyk, kursy bukmacherskie

Według najnowszych oszacowań bukmacherów faworytem czwartkowego spotkania są współgospodarze imprezy, którzy będą mieli większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną Czechów wynosi około 3.70, typ na zwycięstwo Meksykanów to mniej więcej 1.95, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.75. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

Czechy Meksyk 3.70 3.75 1.95 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 czerwca 2026 17:02

Czechy – Meksyk, przewidywane składy

Czechy: Kovar – Holes, Hranac, Krejci – Coufal, Darida, Cerv, Sadilek, Sojka – Schick, Hlozek

Meksyk: Rangel – Sanchez, Reyes, Vasquez, Gallardo – Gutierrez, Lira, Romo – Alvarado, Gimenez, Quinones

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Czechy – Meksyk, transmisja meczu

Pojedynek między Czechami a Meksykiem będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Mecz w ramach tegorocznych mistrzostw świata możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym TVP 2 oraz w serwisie streamingowym tvpsport.pl. W tych stacjach zawody skomentują Jan Micygiewicz i Adam Marciniak. Początek rywalizacji na Estadio Banorte już w najbliższy czwartek, 25 czerwca o godzinie 03:00.

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