Salah na celowniku kolejnego giganta. Sensacyjny kierunek

14:32, 23. czerwca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  CaughtOffside

Mohamed Salah może stać się bohaterem jednego z najgłośniejszych transferów tego lata. Według najnowszych doniesień Inter poważnie analizuje możliwość sprowadzenia egipskiej gwiazdy do Mediolanu.

Mohamed Salah
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Inter bada możliwość wielkiego transferu

Inter Mediolan rozważa podjęcie działań w sprawie Mohameda Salaha. Na razie nie doszło jeszcze do zaawansowanych negocjacji, ale Nerazzurri chcą sprawdzić, czy istnieją warunki do przeprowadzenia jednej z najbardziej spektakularnych operacji obecnego okna transferowego.

Temat budzi ogromne zainteresowanie, ponieważ przyszłość Egipcjanina pozostaje jednym z najczęściej komentowanych wątków na rynku. Mimo 34 lat Salah nadal prezentuje poziom, który pozwala mu rywalizować z najlepszymi zawodnikami świata. Potwierdza to również trwający mundial.

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Lider reprezentacji Egiptu odegrał kluczową rolę w historycznym zwycięstwie swojej drużyny nad Nową Zelandią. Doświadczony napastnik zdobył bramkę i zanotował asystę, pomagając swojej reprezentacji odnieść pierwsze zwycięstwo w historii występów na mistrzostwach świata. Jego forma pokazuje, że wciąż potrafi decydować o losach najważniejszych spotkań.

W Mediolanie doskonale zdają sobie sprawę z korzyści, jakie przyniosłoby pozyskanie takiego zawodnika. Salah gwarantuje nie tylko gole i doświadczenie, ale także ogromną rozpoznawalność oraz mentalność zwycięzcy. Gracz jest też także na celowniku Juventusu, ale Włosi będą musieli zmierzyć się z saudyjskimi drużynami, którą mają dużo większe możliwości finansowe.

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