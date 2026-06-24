Maroko – Haiti: typy i kursy. Lwy Atlasu o krok od awansu

Maroko zmierzy się z Haiti w meczu 3. kolejki grupy C mistrzostw świata. Spotkanie rozpocznie się w nocy z środy na czwartek o godz. 0:00 czasu polskiego. Afrykańska drużyna będzie zdecydowanym faworytem.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Brahim Diaz

Maroko Haiti Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 czerwca 2026 15:04

Maroko – Haiti: typy bukmacherskie

Maroko zmierzy się z Haiti w meczu 3. kolejki grupy C mistrzostw świata rozgrywanych w USA, Kanadzie i Meksyku. Lwy Atlasu są już niemal pewne awansu do fazy pucharowej, jednak wciąż muszą postawić kropkę nad i. Po zwycięstwie nad Szkocją zespół Mohameda Ouahbiego ma kolejną okazję do zaprezentowania się na tle rywala, który stracił już szanse na awans.

Grenadierzy ponieśli dwie porażki i nie zdobyli jeszcze ani jednej bramki na mundialu. Co więcej, ryzykują, że zostaną zaledwie trzecim zespołem strefy CONCACAF, który zakończy fazę grupową mistrzostw świata bez punktu i gola – po Salwadorze i Kanadzie. Mój typ: liczba goli – powyżej 3.5.

Paweł STS 2.45 Liczba goli – powyżej 3.5 Zagraj w STS!

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Maroko – Haiti: ostatnie wyniki

Ismael Saibari zapewnił reprezentacji Maroka zwycięstwo nad Szkocją (1:0) w Atlancie w poprzedniej serii gier. W pierwszym meczu turnieju Lwy Atlasu zremisowały natomiast z Brazylią (1:1). Przed mistrzostwami świata afrykańska drużyna zremisowała z Norwegią (1:1), ale też wygrała z Madagaskarem (4:0) oraz Burundi (5:0).

Haiti rozpoczęło turniej od porażki ze Szkocją (0:1), a następnie przegrało z Brazylią (0:3). W ramach przygotowań Grenadierzy ulegli także Peru (1:2), pokonali Nową Zelandię (4:0) oraz zremisowali z Islandią (1:1).

Maroko – Haiti: historia

Haiti nigdy wcześniej nie grało z Marokiem, a ich ostatnie spotkanie z zespołem z Afryki miało miejsce w marcu, kiedy przegrali 0:1 z Tunezja w meczu towarzyskim.

Maroko – Haiti: kursy bukmacherskie

Faworytem spotkania jest Maroko, którego zwycięstwo w ofercie STS wyceniane jest na około 1.19. Triumf Haiti oszacowano na mniej więcej 16.00, natomiast kurs na remis wynosi około 7.25.

Maroko Haiti 1.18 7.50 17.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 czerwca 2026 15:04

Maroko – Haiti: przewidywane składy

Maroko: Bono – Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui – El Aynaoui, Bouaddi – Diaz, Ounahi, El Khannouss – Saibari

Haiti: Placide – Arcus, Delcroix, Ade, Experience – Deedson, Bellegarde, Jean Jacques, Providence – Isidor, Pierrot

Maroko – Haiti: sonda

Kto wygra spotkanie? Maroko

Będzie remis

Haiti Maroko

Będzie remis

Haiti 0 Votes

Maroko – Haiti: transmisja meczu

Mecz Maroko – Haiti w 3. kolejce grupy C mistrzostw świata odbędzie się w nocy z środy na czwartek o godz. 0:00 czasu polskiego. Transmisja spotkania będzie dostępna na antenie TVP Sport, w serwisie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP.

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