Maroko – Haiti: typy i kursy. Lwy Atlasu o krok od awansu

Maroko – Haiti: typy bukmacherskie
Maroko zmierzy się z Haiti w meczu 3. kolejki grupy C mistrzostw świata rozgrywanych w USA, Kanadzie i Meksyku. Lwy Atlasu są już niemal pewne awansu do fazy pucharowej, jednak wciąż muszą postawić kropkę nad i. Po zwycięstwie nad Szkocją zespół Mohameda Ouahbiego ma kolejną okazję do zaprezentowania się na tle rywala, który stracił już szanse na awans.
Grenadierzy ponieśli dwie porażki i nie zdobyli jeszcze ani jednej bramki na mundialu. Co więcej, ryzykują, że zostaną zaledwie trzecim zespołem strefy CONCACAF, który zakończy fazę grupową mistrzostw świata bez punktu i gola – po Salwadorze i Kanadzie. Mój typ: liczba goli – powyżej 3.5.
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Maroko – Haiti: ostatnie wyniki
Ismael Saibari zapewnił reprezentacji Maroka zwycięstwo nad Szkocją (1:0) w Atlancie w poprzedniej serii gier. W pierwszym meczu turnieju Lwy Atlasu zremisowały natomiast z Brazylią (1:1). Przed mistrzostwami świata afrykańska drużyna zremisowała z Norwegią (1:1), ale też wygrała z Madagaskarem (4:0) oraz Burundi (5:0).
Haiti rozpoczęło turniej od porażki ze Szkocją (0:1), a następnie przegrało z Brazylią (0:3). W ramach przygotowań Grenadierzy ulegli także Peru (1:2), pokonali Nową Zelandię (4:0) oraz zremisowali z Islandią (1:1).
Maroko – Haiti: historia
Haiti nigdy wcześniej nie grało z Marokiem, a ich ostatnie spotkanie z zespołem z Afryki miało miejsce w marcu, kiedy przegrali 0:1 z Tunezja w meczu towarzyskim.
Maroko – Haiti: kursy bukmacherskie
Faworytem spotkania jest Maroko, którego zwycięstwo w ofercie STS wyceniane jest na około 1.19. Triumf Haiti oszacowano na mniej więcej 16.00, natomiast kurs na remis wynosi około 7.25.
Maroko – Haiti: przewidywane składy
Maroko: Bono – Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui – El Aynaoui, Bouaddi – Diaz, Ounahi, El Khannouss – Saibari
Haiti: Placide – Arcus, Delcroix, Ade, Experience – Deedson, Bellegarde, Jean Jacques, Providence – Isidor, Pierrot
Maroko – Haiti: sonda
Kto wygra spotkanie?
- Maroko
- Będzie remis
- Haiti
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Maroko – Haiti: transmisja meczu
Mecz Maroko – Haiti w 3. kolejce grupy C mistrzostw świata odbędzie się w nocy z środy na czwartek o godz. 0:00 czasu polskiego. Transmisja spotkania będzie dostępna na antenie TVP Sport, w serwisie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP.
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