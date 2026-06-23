Lazio postawiło na wielkie nazwisko. Jeszcze niedawno przeżył rozczarowanie

Lazio rozpoczyna nowy rozdział przed sezonem 2026/2027. Rzymski klub postawił na Gennaro Gattuso, który ma odbudować zespół po rozczarowującej ostatniej kampanii.

fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Gennaro Gattuso

Gennaro Gattuso nowym szkoleniowcem Lazio

Lazio oficjalnie ogłosiło nazwisko nowego szkoleniowca. Został nim Gennaro Gattuso, jeden z najbardziej rozpoznawalnych włoskich trenerów ostatnich lat. Informację o nominacji przekazała oficjalna strona internetowa klubu, potwierdzając tym samym zakończenie spekulacji dotyczących obsady stanowiska szkoleniowca pierwszej drużyny.

Przed byłym selekcjonerem reprezentacji Włoch stoi wymagające zadanie. Lazio ma za sobą sezon, który trudno uznać za udany. Rzymianie zakończyli rozgrywki Serie A w sezonie 2025/2026 dopiero na dziewiątej pozycji, zdobywając 54 punkty. To wynik zdecydowanie poniżej oczekiwań kibiców i władz klubu, które liczą na szybki powrót do walki o europejskie puchary. Mistrzostwo Włoch wywalczył Inter Mediolan, przed Napoli i Romą.

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Nowy trener trafia do stolicy Włoch po krótkiej, ale intensywnej przygodzie z włoską kadrą. Jego misja zakończyła się po bolesnej porażce w finale baraży o awans na MŚ 2026 z Bośnią i Hercegowiną. Spotkanie zakończyło się remisem 1:1, a o niepowodzeniu Italii przesądziły rzuty karne.

Gattuso przez lata zbudował opinię szkoleniowca wymagającego, charyzmatycznego i stawiającego na dyscyplinę. W swojej trenerskiej karierze prowadził między innymi Milan, Napoli, Valencię, Olympique Marsylia oraz Hajduk Split. Największym sukcesem pozostaje zdobycie Pucharu Włoch z Napoli w kampanii 2019/2020.

Ogólnie dla 48-letniego szkoleniowca praca w Lazio będzie kolejną szansą na potwierdzenie swoich kompetencji na najwyższym poziomie. Kibice liczą, że legenda włoskiego futbolu tchnie nową energię w drużynę i przywróci klubowi miejsce w ligowej czołówce. Wszystko wskazuje na to, że w Rzymie rozpoczyna się właśnie bardzo interesujący projekt.