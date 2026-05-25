Real Madryt zdecydował ws. Camavingi. Przekona ich tylko jedno

Eduardo Camavinga nie zostanie sprzedany. Sytuacja może ulec zmianie, jeśli Real Madryt dostanie dobrą ofertę. Jak poinformował Yagiz Sabuncuoglu, przekona ich propozycja na poziomie 80 milionów euro.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Eduardo Camavinga

Real Madryt zakończył sezon 2025/2026 bez żadnego trofeum. Nadchodzące lato ma być nowym otwarciem dla klubu, który w najbliższym czasie wybierze prezydenta na kolejną kadencję, a następnie nowego trenera. O fotel prezesa Królewskich walczy Florentino Perez i Enrique Riquelme. Z kolei posada szkoleniowca jest zarezerwowana dla wracającego po trzynastu latach Jose Mourinho.

Zmianie z pewnością ulegnie również kształt kadry pierwszego zespołu. Wiadomo, że odchodzą tacy piłkarze jak Dani Carvajal czy David Alaba. Niepewna pozostaje przyszłość Antonio Rudigera czy Daniego Ceballosa. Pod znakiem zapytania stoi także Eduardo Camavinga.

W przypadku francuskiego piłkarza w ostatnich tygodniach dużo pisało się o jego odejściu. Kibice widzą w nim winnego porażki z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów. Przypomnijmy, że w rewanżu dostał czerwoną kartkę, co utrudniło Los Blancos odrobienie strat. Media łączyły go z transferem do Premier League, gdzie wśród potencjalnych kierunków wymieniano Man United i Arsenal.

Z informacji, jakie przekazał Yagiz Sabuncuoglu, wynika, że Real Madryt nie zamierza sprzedawać Camavingi. Sytuacja może ulec zmianie tylko w przypadku, jeśli na stole pojawi się oferta nie do odrzucenia. Za takową ma być uznana kwota 80 milionów euro.

W tym sezonie Camavinga wystąpił w 43 meczach. Strzelił 2 gole i zaliczył asystę, a na boisku spędził 2199 minut.