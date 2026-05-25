Bayern gotów pożegnać gwiazdę. Ma za sobą fatalny okres

Bayern Monachium jest skłonny pożegnać tego lata Alphonso Daviesa i ściągnąć w jego miejsce nowego defensora. Kanadyjczyk ma za sobą fatalny sezon - informuje "Kicker".

fot. dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Michael Olise, Alphonso Davies i Jamal Musiala

Davies skreślony przez Bayern?! To może być koniec

Bayern Monachium liczył na tryplet, a ostatecznie musi zadowolić się dubletem zdobytym na krajowym podwórku. Do mistrzostwa Niemiec dołożył w ten weekend Puchar Niemiec, wygrywając w finale ze Stuttgartem. Bawarczykom nie udało się natomiast zdobyć Ligi Mistrzów, bowiem już w półfinale lepsze od nich okazało się Paris Saint-Germain. Wciąż mogą jednak uznać ten sezon za bardzo udany, biorąc pod uwagę ofensywny, atrakcyjny styl gry oraz rozwój największych gwiazd.

Na przeciwnym biegunie znalazł się za to Alphonso Davies, który ma za sobą trudny okres. W sezonie 2025/2026 męczyły go problemy zdrowotne – w zasadzie do połowy grudnia leczył zerwa więzadła krzyżowe, a później wypadał też z powodu urazów mięśniowych. Ostatecznie wystąpił we wszystkich rozgrywkach 23 razy, choć na murawie przebywał w sumie zaledwie 840 minut.

Dla Bayernu to sygnał, że nie może dłużej liczyć na Daviesa. „Kicker” ujawnia plan na letnie okienko, który zakłada sprzedaż lewego defensora, o ile pojawi się konkretne zainteresowanie jego usługami. W klubie nie mają wątpliwości do jego dużej jakości piłkarskiej, natomiast problemem są liczne kontuzje i bardzo wysoka pensja. Choć Kanadyjczyk nie tak dawno przedłużał kontrakt do 2030 roku, od tego czasu jego notowania stale maleją i wkrótce może nawet pożegnać się z Allianz Areną.