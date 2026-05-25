Wisła Kraków nie musi się obawiać. Zagra z nią w Ekstraklasie

Duda zagra z Wisłą w Ekstraklasie
Wisła Kraków w niedzielny wieczór świętowała wspólnie z kibicami awans do Ekstraklasy. Klub zorganizował fetę na krakowskim rynku, na którym pojawiło się kilkadziesiąt tysięcy fanów Białej Gwiazdy. Działo się to zaraz po wygranym meczu z Pogonią Siedlce, który zwieńczył sezon 2025/2026.
Teraz przed Wisłą przygotowania do kolejnej kampanii, już na poziomie Ekstraklasy. Kilka decyzji kadrowych zapadło – pożegnano między innymi Josepha Colleya czy Kamila Brodę. Kontrakt przedłużył za to Wiktor Biedrzycki, a pod znakiem zapytania wciąż stoi przyszłość takich zawodników, jak Jordi Sanchez, James Igbekeme czy Marc Carbo.
W kontekście Białej Gwiazdy trudno było przesądzać również o losach najbardziej utalentowanych piłkarzy, którzy z pewnością generują duże zainteresowanie na rynku. Mowa tu chociażby o Macieju Kuziemce, Jakubie Krzyżanowskim czy Kacprze Dudzie. Ten ostatni był już w przeszłości łączony z transferem, choć Wisła konsekwentnie odrzucała za niego oferty.
Teraz Duda sam wyjawił, co go czeka. Wprost przyznał, że zostaje na kolejny sezon w Wiśle i będzie z nią walczył o dobry wynik w Ekstraklasie.
22-letni pomocnik zanotował w tym sezonie pierwszej ligi bramkę oraz osiem asyst w 30 występach. Dołożył do tego również piękne trafienie w Pucharze Polski.