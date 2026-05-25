Messi kontuzjowany przed Mistrzostwami Świata! Nie dokończył meczu

Leo Messi nie dokończył meczu Inter Miami - Philadelphia Union. Argentyńczyk opuścił boisko z urazem. Gaston Edul poinformował, że nie ma mowy o poważniejszej kontuzji. Zejście z murawy było środkiem zapobiegawczym przed Mistrzostwami Świata.

The Canadian Press / Alamy Na zdjęciu: Leo Messi

Inter Miami w nocy z niedzieli na poniedziałek podejmował przed własną publicznością Philadelphie Union. Kibice zgromadzeni na stadionie mogli oglądać aż dziesięć bramek. Spotkanie zakończyło się wynikiem (6:4) na korzyść zespołu z Florydy. Ze względu na problemy zdrowotne boisko w 73. minucie opuścił Leo Messi, co zaniepokoiło fanów reprezentacji Argentyny.

Wielkimi krokami zbliżają się Mistrzostwa Świata. Argentyna będzie bronić tytułu wywalczonego w Katarze. Dla Messiego ma to być pożegnalny turniej w barwach drużyny narodowej. Nic więc dziwnego, że kibiców zaniepokoił fakt, że musiał zejść z boiska.

Gaston Edul poinformował, że Messi nie doznał żadnego urazu. Co prawda, poczuł coś w mięśniu dwugłowym uda, ale właśnie dlatego postanowił opuścić boisko. Nie chciał ryzykować żadnego urazu, który wykluczyłby go z gry przed mundialem.

Argentyna na Mistrzostwach Świata 2026 zagra w grupie J, gdzie jej rywalami będą reprezentacje Algierii, Austrii i Jordanii. Pierwszy mecz na mundialu rozegrają 17 czerwca na Levi’s Stadium w San Francisco Bay Area. Kolejne spotkania odbędą się na AT&T Stadium w Dallas oraz Arrowhead Stadium w Kansas City.

W tym sezonie Leo Messi ma na swoim koncie 16 meczów, w których zdobył 13 goli i zanotował 7 asyst. Inter Miami zajmuje 2. miejsce w tabli Konferencji Wschodniej. Przed nimi znajduje się Nashville SC, które wyprzedza ich o 2 punkty i ma jeden mecz rozegrany mniej.